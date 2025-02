YouTube wird 20: Das sind die meistgesehenen Videos

Am 14. Februar 2005 gründeten die Freunde Chad Hurley, Steve Chen und Jawed Karim youtube.com. Auf YouTube sind Videos zu jedem beliebigen Thema kostenlos verfügbar - von lustigen Tiervideos, informativen Reportagen bis hin zu Heimwerker-Tutorials ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Doch welche YouTube-Videos wurden in den 20 Jahren am meisten angesehen?

Platz 10: "Gangnam Style" von Psy

Auf Platz 10 der meistgesehenen YouTube Videos befindet sich das skurrile Musikvideo zum Song "Gangnam Style" von Psy, das vermutlich bei vielen Menschen Erinnerungen weckt. Seit der Veröffentlichung am 15. Juli 2012 erreichte das Video 5,46 Milliarden Aufrufe.

Platz 9: "Uptown Funk" von Mark Ronson ft. Bruno Mars

Auf Rang 9 folgt das nächste Musikvideo mit lässigen Tanzeinlagen: "Uptown Funk" von Mark Ronson und Bruno Mars mit 5,48 Milliarden Aufrufen. Es wurde am 19. November 2014 veröffentlicht.

Platz 8: "Phonics Song with TWO Words – A For Apple" von ChuChu TV

Platz 8 mag überraschend sein, aber auch hier wird gesungen: A for Apple, B for Ball – mit diesem Video lernen Kinder das Alphabet auf Englisch spielerisch kennen. Seitdem das Video am 6. März 2014 online ging, erreichte es 6,28 Milliarden Aufrufe.

Platz 7: "Shape of You" von Ed Sheeran

Es geht musikalisch weiter, auf Platz 7 singt Ed Sheeran seinen Song "Shape of You". 6,41 Milliarden Aufrufe verzeichnet das Video seit der Veröffentlichung am 30. Jänner 2017.

Platz 6: "See You Again" von Wiz Khalifa ft. Charlie Puth

Der bekannte "Fast and Furios 7" Soundtrack "See You Again" wurde am 6. April 2015 auf YouTube online gestellt und 6,57 Milliarden Mal aufgerufen.

Platz 5: "Bath Song" von CoComelon – Nursery Rhymes

Der Kanal CoComelon – Nursery Rhymes produziert animierte Musikvideos für Kinder. Eltern, die ihre Kinder für das Badezimmer motivieren wollen, dürften oft auf den "Bath Song" von CoComelon klicken, er hat 7 Milliarden Aufrufe. Der Animationsclip wurde am 2. Mai 2018 auf YouTube hochgeladen.

Platz 4: "Johny Johny Yes Papa" von LooLoo Kids

Auch der Kanal LooLoo Kids punktet bei den kleinen Zuschauern und ihren Eltern mit dem Song "Johny Johny Yes Papa". Das animierte Video erreichte seit seiner Veröffentlichung am 8. Oktober 2016 7,014 Milliarden Aufrufe.

Platz 3: "Wheels on the Bus" von CoComelon – Nursery Rhymes

Wir sind bei den Top-3 der meistgesehenen YouTube Videos angelangt. Das einprägsame Kinderlied "Wheels on the Bus" vom 24. Mai 2018 belegt den dritten Platz, es wurde 7,12 Milliarden Mal gestreamt.

Platz 2: "Despacito" von Luis Fonsi ft. Daddy Yankee

Sommerliche Gefühle, lateinamerikanische Stimmung und vielleicht auch einen Ohrwurm bringt das zweitplatzierte Video. 8,65 Milliarden Mal wurde der Song "Despacito" seit dem 12. Jänner 2017 aufgerufen.

Platz 1: "Baby Shark Dance" von Pinkfong! Kid’s Songs & Stories

Mit 15,61 Milliarden Aufrufen liegt ein Video deutlich auf dem ersten Platz. Vielen Eltern wird "Baby Shark" ein Begriff sein, der Song ist bei Kindern besonders beliebt. Im meistgestreamten YouTube-Video zeigen zwei kleine Kinder den „Baby Shark Dance“ in einer bunt animierten Unterwasserwelt.

