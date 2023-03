Wie Mark Zuckerberg den Sparstift ansetzt

Chef Mark Zuckerberg hat das "Jahr der Effizienz" ausgerufen: Strukturen verschlanken, Projekte mit niedriger Priorität stoppen und Zwischenebenen im Management einstampfen.

Zuckerberg hat kürzlich ein Schreiben an die Mitarbeiter versendet. In diesem ist von einer Kündigung von 10.000 Beschäftigten und der Nichtbesetzung von 5000 offenen Stellen die Rede. Meta beschäftigte im November 2022 weltweit an die 87.000 Mitarbeiter.

Der Konzernchef berichtet in dem Schreiben auch davon, dass die Auswertung der Leistungsdaten ergeben habe, dass in bestimmten Fällen doch Präsenzarbeit effizienter sei als Homeoffice – zumal bei jüngeren Mitarbeitern, so Zuckerberg. Präsenzarbeit helfe am Anfang, Vertrauen zu Kollegen und Vorgesetzten aufzubauen.

