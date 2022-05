Wie man erkennt, dass das Internet wirklich schnell ist

Ist von der Versorgung mit schnellem Internet die Rede, ist zumeist die passende Infrastruktur damit gemeint. Die Angaben der Hersteller beschränken sich dabei jedoch häufig auf die Download- und nicht die Upload-Geschwindigkeit. Zwischen diesen beiden Kennzahlen gibt es aber erhebliche Unterschiede. Darauf wies der deutsche Hersteller von Netzwerktechnik für Endkunden, Devolo, vor kurzem hin.

Die Download-Geschwindigkeit gibt an, mit welcher Geschwindigkeit Bilder im Webbrowser, Videos auf YouTube oder Datei-Downloads geladen werden. Das Upload-Tempo hingegen signalisiert die Geschwindigkeit, um Fotos auf Facebook oder Instagram, Familienvideos in WhatsApp-Gruppen oder Dateianhänge in E-Mails hochzuladen. Sowohl Download- als auch Upload-Geschwindigkeiten werden üblicherweise in Megabit pro Sekunde angegeben.

Wie die Werte variieren

Die Krux daran: Die Angebote der Hersteller unterscheiden sich bei beiden Geschwindigkeiten mitunter deutlich. Wird ein Anschluss zum Beispiel mit 50 Mbit/s beworben, handelt es sich in der Regel nur um die Download-Geschwindigkeit – sofern es nicht ohnehin rein theoretische Werte sind, die in der Praxis nur selten erreicht werden. Das Upload-Tempo hingegen bewegt sich um die zehn Mbit/s. Genaue Konditionen variieren je nach Vertrag und Anbieter.

Die Unterschiede haben auch historische Gründe. Zum einen sind Datenleitungen in ihrer Kapazität begrenzt, weil sie bereits ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Zum anderen – und das ist der wohl ausschlaggebendere Grund – ändern sich die Nutzergewohnheiten: Während früher vor allem konsumiert und heruntergeladen wurde, wird nun häufiger im Internet produziert und hochgeladen. Das kann dazu führen, dass beim nächsten Videotelefonat in der Arbeit oder mit der Familie nur noch "Pixelbrei" statt gestochen scharfer Bilder übrig bleibt.

Was können Nutzer tun? Im Internet stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, die Geschwindigkeit des eigenen Internetanschlusses zu testen. Oft ist es auch ratsam, die Messungen zu unterschiedlichen Tageszeiten vorzunehmen und sich Verstärker zuzulegen, die das Internetsignal auch durch Wände und Decken lotsen.