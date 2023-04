Wie Firmenlenker über das System ChatGPT denken

Bei KI gibt es in Betrieben nur wenige Bedenken.

Das geht aus einer Umfrage des Dortmunder Beratungs- und IT-Dienstleistungsunternehmens adesso hervor. Befragt wurden dafür 500 Führungskräfte in Unternehmen mit mindestens 250 Beschäftigten.

ChatGPT ist ein auf künstlicher Intelligenz (KI) basierender Chatbot, der Probleme in Softwarecodes finden, Blog-Beiträge schreiben oder lange Texte in kurzen Zusammenfassungen aufbereiten kann. Mehr als 100 Millionen Menschen verwenden das System.

Bei den Firmenlenkern geben 71 Prozent der Befragten dem System in puncto Leistungsfähigkeit die Note "Gut" oder "Sehr gut". 22 Prozent halten es für befriedigend, sechs Prozent für ausreichend, und ein Prozent sieht es als mangelhaft an. "Die Verantwortlichen sind geradezu euphorisch. Haben die KI-Anwendungen erst einmal ihre Kinderkrankheiten überwunden, sind den Einsatzszenarien kaum Grenzen gesetzt", sagt Benedikt Bonnmann, Datenchef bei adesso.

Alternative aus Europa gefordert

Die Hälfte der Befragten kann sich vorstellen, ChatGPT direkt in die eigenen Abläufe zu integrieren. Einsatzszenarien seien Rechercheaufgaben, Inhalte für die interne Kommunikation, Datenanalyse und Inhalte für Websites oder Postsendungen. Allerdings sehen 62 Prozent der Firmenlenker die letzte Entscheidung in KI-gestützten Prozessen immer noch in der Hand von Menschen. Und 55 Prozent wünschen sich eine europäische Alternative zu ChatGPT, der aus den USA stammt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper