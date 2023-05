Ob sich Christine Antlanger-Winter bereits an das Schweizerische "Grüezi" gewöhnt hat, ist nicht überliefert. Fest steht, dass die 42-Jährige in den vergangenen Monaten genug Zeit zum Üben gehabt hat. Seit November 2022 war die gebürtige Linzerin interimistisch für das Geschäft von Google Schweiz in Zürich zuständig, seit Mai leitet sie den Standort mit 5000 Beschäftigten, die "Zoogler" genannt werden, eine Kombination aus Zürich und Google. Antlanger-Winters Vorgänger Patrick Warnking wurde