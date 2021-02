So richtig aus dem Fenster lehnen will sich zwar niemand, aber in der Gerüchteküche brodelt es: Medienberichten zufolge intensiviert der Smartphone-Hersteller Apple seine Pläne, ein eigenes Fahrzeug zu produzieren. Demnach soll der US-Konzern Milliarden in den Autohersteller Kia und dessen Schwesterfirma Hyundai stecken und damit die traditionellen Autohersteller attackieren. Die Rede ist von 3,6 Milliarden Euro, berichteten südkoreanische Zeitungen und der US-amerikanische Sender CNBC.