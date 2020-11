Das Handy kommt zuerst. So lautet die Devise bei Borussia Dortmund, wenn es um den Kontakt mit den Anhängern in den digitalen Kanälen geht. "In den vergangenen 12 bis 18 Monaten hat bei uns ein komplettes Umdenken in diesem Bereich stattgefunden", sagte Simon Mayr bei den Digital Days. Mayr, dessen Eltern aus dem Innviertel stammen, leitet beim deutschen Fußballverein die Abteilung Digitales und Innovation.