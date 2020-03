Whatsapp hat jetzt einen Darkmodus - so aktivieren Sie die neue Funktion

Lange hat es gedauert, jetzt ist es endlich soweit: Whatsapp führt nach einer langen Testphase den Dark Mode für alle Nutzer ein. Die Funktion steht auf allen iOS- und Android-Geräten und auch auf dem Desktop zur Verfügung. Voraussetzung ist die neueste Version der App, die bereits im App Store bzw. im Play Store erhältlich ist.

So aktivieren Sie den Dark Mode

Unter Android 10 aktivieren Sie den Dark Mode nicht in der App, sondern über die Systemeinstellungen: Unter dem Menüpunkt "Display" wählen Sie "Dunkles Design". Bei älteren Android-Versionen müssen Sie den Dark Mode direkt in Whatsapp einschalten. Unter Einstellungen > Chats > Design können Sie zwischen heller und dunkler Anzeige wechseln.

iPhone- und iPad-Nutzer benötigen das aktuelle Betriebssystem iOS 13, um den Dark Mode aktivieren zu können. In den Einstellungen unter dem Menüpunkt "Anzeige und Helligkeit" haben Sie die Möglichkeit, zwischen einem hellen und einem dunklen Erscheinungsbild zu wählen. Kleiner Wermutstropfen: Da iOS 13 nur bis zum iPhone 6S bzw. iPhone SE unterstützt wird, gibt es für Nutzer eines iPhone 6 oder eines älteren Modells leider keinen Whatsapp-Darkmodus.

Was bringt der Dark Mode?

Der Dark Mode soll die Lesbarkeit verbessern und insbesondere die Belastung für die Augen minimieren. Whatsapp will dabei Farben verwenden, die sich näher am Systemstandard der verschiedenen Smartphones orientieren. Der augenschonende Effekt von Dark Modes tritt nur dann auf, wenn auch die Umgebung, in der man sich befindet, dunkel ist. Bei hellem Umgebungslicht kann ein dunkler Bildschirm schwieriger zu lesen sein, was unsere Augen wiederum schneller ermüden lässt.

Dem Dark Mode wird auch ein positiver Effekt auf den Stromverbrauch des Smartphones nachgesagt. Das stimmt aber nur bedingt. Bei Handys mit LCD-Bildschirmen wird jedes Pixel beleuchtet - unabhängig von der Farbe. Die Hintergrundbeleuchtung leuchtet konstant und unabhängig vom Bildschirminhalt. Hier bewirkt der Darkmode keine Schonung des Akkus, weil die Leistungsaufnahme immer gleich ist. Anders ist das bei (in der Regel höherpreisigen) Geräten mit OLED-Displays: Hier werden die Pixel einzeln beleuchtet und verbrauchen daher nur Strom, wenn sie auch tatsächlich leuchten.

"Hello Darkness"

Zur Veröffentlichung des Darkmodus hat sich Whatsapp etwas ganz Besonderes einfallen lassen und auf Youtube ein Video mit dem Titel "Hello Darkness" mit einer bis dato unveröffentlichten Version von "The Sound of Silence" von Paul Simon veröffentlicht.

Artikel von Thomas Nigl t.nigl@nachrichten.at