Welches Potenzial Quantencomputing weltweit hat

Das ergab eine Untersuchung des Unternehmens- und Strategieberaters McKinsey. Die Grundlagen der Quantentechnologie wurden federführend in Österreich erforscht, 2022 bekam Anton Zeilinger, der das "Beamen von Lichtteilchen" nachgewiesen hat, den Nobelpreis für seine Forschung.

Den größten ökonomischen Effekt sieht McKinsey in der Finanzbranche. Hier liegen die Prognosen zwischen 394 und 700 Milliarden US-Dollar.

China bei Investitionen voraus

Die öffentliche Hand stellt für die Entwicklung von Quantentechnologien weiter Kapital zur Verfügung. 2022 investierte die EU insgesamt 1,2 Milliarden US-Dollar in Quantentechnologien, in den USA waren es 1,8 Milliarden Dollar. Verglichen mit den Ausgaben in China sind diese Summen gering: Im Reich der Mitte wurden im Vorjahr umgerechnet 15,3 Milliarden Dollar in Quantentechnologie gesteckt. Mehr als die Hälfte aller Patente in diesem Bereich entfallen auf chinesische Organisationen.

