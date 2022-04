DMA: Warum sich Apple gegen die geplante EU-Verordnung wehrt

Mit dem Ziel einer umfassenden Regulierung der großen Internetkonzerne einigte sich die EU Ende März auf ein neues Gesetz über digitale Märkte (Digital Markets Act, kurz DMA). Während Verbraucherschützer den DMA begrüßen und von einer längst überfälligen Stärkung des Wettbewerbs mit weiteren positiven Auswirkungen sprechen, kommt bei den betroffenen Internetriesen naturgemäß weniger Begeisterung auf.

Allen voran Apple-Chef Tim Cook macht nun gegen den DMA mobil. So warnte Cook diese Woche vor einer erzwungenen Öffnung des Softwaresystems auf dem iPhone. Besonders auf das sogenannte Sideloading, also die Installation von Apps außerhalb Apples offiziellen App-Stores, hat es der Chef des iPhone-Konzerns abgesehen. In der Vergangenheit hatte sich Apple immer erfolgreich gegen das Sideloading gewehrt, mit der Einführung des DMA wäre man aber gezwungen, die Installation von Apps und eigenen App-Stores von Drittanbietern auch auf dem iPhone zu erlauben.

Sideloading als Risiko?

Cooks Argument: Apple sei zwar für eine Regulierung des Datenschutzes und habe auch die europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) begrüßt, "aber wir sind zutiefst besorgt über Regelungen, die den Datenschutz und die Sicherheit im Dienste anderer Ziele untergraben würden".

Als Beispiel für negative Auswirkungen des Sideloadings nannte Cook einzelne Fälle, die in der Vergangenheit beim Google-Konkurrenten Android aufgetreten sind. Zu Beginn der Corona-Pandemie seien Berichte aufgetaucht, bei denen Personen anscheinend legitime Corona-Tracking-Apps heruntergeladen haben, nur um dann ihre Geräte mit Erpressersoftware zu infizieren. "Diese Opfer waren keine iPhone-Benutzer, denn das System zielte direkt auf diejenigen ab, die Apps von Websites installieren konnten, die die Schutzmaßnahmen des App-Stores umgehen." Anders als bei iOS ist das Sideloading bei Android schon jetzt erlaubt.

Cooks Warnungen dürften aber auch einen wirtschaftlichen Hintergrund haben. Immerhin verdient der Konzern sehr gut mit In-App-Käufen, weil derzeit auch die konkurrierenden App-Anbieter das In-App-Zahlungssystem von Apple nutzen müssen.

In Cupertino geht wohl die Sorge um, dass diese Einnahmen geringer ausfallen könnten, wenn der DMA in Kraft tritt. Dies soll im Oktober geschehen, der Beschluss gilt als Formsache. Nach einer Übergangsfrist von sechs Monaten gelten ab 2023 Sanktionen bis zu zehn Prozent des weltweiten Jahresumsatzes.