Warum jetzt auch WhatsApp einen Darkmodus hat

Endlich ist es so weit: WhatsApp führt nach einer ausgiebigen Testphase den Dark Mode für alle Nutzer ein. Mehr als ein Jahr hatte die Facebook-Tochter an der neuen Funktion gefeilt. Der Dark Mode steht auf iOS- und Android-Geräten und auch auf dem Desktop zur Verfügung. Voraussetzung ist die neueste Version der Anwendung, die seit wenigen Tagen in den App-Stores erhältlich ist.

Für Nutzer mit dem jeweils aktuellsten Betriebssystem (Android 10 bzw. iOS 13), die auf ihrem Gerät bereits den Darkmodus aktiviert haben, zeigt sich der beliebte Messenger nach dem Update automatisch im dunklen Erscheinungsbild. Wer eine ältere Android-Version verwendet, muss den Modus selbst aktivieren.

WhatsApp ist nicht das erste Mitglied der Facebook-Familie, das einen eigenen Darkmodus einführt. Bereits seit Herbst steht eine solche Funktion bei Instagram zur Verfügung. Und während auch der Facebook-Messenger dunkel geschaltet werden kann, ist dies bei der eigentlichen Facebook-App noch nicht möglich. Auch das soll sich in Zukunft ändern, denn der Dark Mode liegt im Trend, und die Nachfrage nach dem Feature ist entsprechend hoch.

Was bringt der Dark Mode?

Laut den Entwicklern bei WhatsApp werden durch die Verwendung des Dunkelmodus die Augen weniger strapaziert, was die Lesbarkeit der Nachrichten verbessern soll. Dieser Effekt kommt aber nur dann zur Geltung, wenn man sich auch in einer dunklen Umgebung aufhält, etwa abends im Bett vor dem Einschlafen. Bei hellem Umgebungslicht kann ein dunkler Bildschirm hingegen schwieriger zu lesen sein, was unsere Augen wiederum schneller ermüden lässt.

Dem Dark Mode wird auch ein positiver Effekt auf den Stromverbrauch nachgesagt. Das stimmt aber nur bedingt. Bei Geräten mit LCD-Bildschirmen wird jedes Pixel beleuchtet – unabhängig von der Farbe. Die Hintergrundbeleuchtung leuchtet konstant und unabhängig vom Bildschirminhalt. Hier bewirkt der Darkmode keine Schonung des Akkus, weil die Leistungsaufnahme immer gleich ist. Anders ist das bei Geräten mit OLED-Displays: Hier werden die Pixel einzeln beleuchtet und verbrauchen daher nur Strom, wenn sie auch tatsächlich leuchten.

Umstrittenes blaues Licht

Mit dem Darkmodus nicht zu verwechseln ist der Nachtmodus ("Augen schonen" bzw. "Night Shift"). Hier wird das blaue Licht, das uns nach Meinung vieler Experten schlechter einschlafen lässt, herausgefiltert. Forscher der Universität Manchester fanden nun aber Indizien dafür, dass nicht das kalte, blaue Licht problematisch ist, sondern hellere Farbtöne.

Wer sichergehen möchte, sollte das Smartphone wohl erst gar nicht mit ins Bett nehmen.

Artikel von Thomas Nigl t.nigl@nachrichten.at