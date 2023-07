Warum bei etlichen US-Tech-Konzernen Inder die Chefs sind

Was haben Sundar Pichai, Arvind Krishna, Shantanu Narayen und Satya Nadella gemeinsam? Sie alle stammen nicht nur aus Indien, sondern stehen auch an der Spitze von großen Technologiekonzernen mit Zentrale in den USA. Pichai ist Chef des Alphabet-Konzerns mit der Tochterfirma Google, Krishna arbeitet seit mehr als 30 Jahren für das IT- und Beratungsunternehmen IBM und leitet es seit 2020. Narayen wiederum kam von Apple zum Softwareunternehmen Adobe, dessen Chef er seit 16 Jahren ist. Und Nadella