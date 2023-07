Urlaubsbuchung: Handy gewinnt an Bedeutung

Bei der Planung und Buchung ihres Urlaubs greifen die Landsleute immer häufiger zum Smartphone: Das ist die Kernaussage einer Studie der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV). Mit dem Wiener Marktforschungsinstitut MindTake wurden je mehr als 750 Österreicher und Deutsche gefragt – zum zweiten Mal nach 2019. "In den vier Jahren hat sich auch abseits der Pandemie einiges getan", sagt ÖHV-Generalsekretär Markus Gratzer. Die relevantesten Faktoren für die Buchung seien zwar nach wie vor der Preis, die Verfügbarkeit des Zimmers, Fotos, Lage und unabhängige Bewertungen. Aber auch die Benutzerfreundlichkeit für den mobilen Gebrauch spiele zunehmend eine Rolle, sagt Gratzer. "Buchen über mobile Endgeräte gewinnt rasant an Bedeutung: Daran führt kein Weg mehr vorbei."

Dieser Trend spiegelt sich laut der Auswertung auch bei der Nutzung der Endgeräte: Buchten 2019 noch 64 Prozent der Landsleute über Desktopgeräte, sind es heuer nur noch 55 Prozent. In Deutschland sank der Wert in diesem Zeitraum von 74 auf 61 Prozent.

Bei den mobilen Buchungen zeigt der Trend in die Gegenrichtung. Jede dritte Buchung in Österreich erfolgt über mobile Endgeräte (2019: 25 Prozent), in Deutschland stieg der Anteil binnen vier Jahren von 17 auf 29 Prozent. Auch bei der Recherche gewinnt das Smartphone an Bedeutung: 37 Prozent der heimischen Gäste (2019: 28) und 25 Prozent der deutschen Urlauber (2019: 22) informieren sich mobil.

E-Mail statt Kontaktformular

Die wichtigsten Informations- und Kommunikationskanäle für Urlauber sind E-Mail und Telefon. Klassische Kontakt- und Anfrageformulare verlieren hingegen laut ÖHV-Studie in der Gunst. Weniger als jeder vierte Österreicher nutzt solche Formulare. "Die wirken zusehends wie aus der Zeit gefallen", sagt Gratzer. Social-Media-Kanäle und Newsletter erfreuten sich wachsender Beliebtheit.

