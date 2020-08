Twitter-Ranking: Zwei traurige Emojis unter den Top Drei

Im Zeitraum vom 1. Jänner bis 10. Juli 2020 listet das aktuelle Twitter Emoji-Ranking die beliebtesten Emojis der Plattform. Aus der täglichen Kommunikation auf Twitter sind die kleinen Symbole des Gefühlsausdrucks nicht mehr wegzudenken.

Die Top-10

Das Gesicht mit Freudentränen in den Augen ist Spitzenreiter der Twitter Emoji Charts. Spaß und Humor liegen somit noch immer an erster Stelle. Platz zwei belegt das laut weinende Gesicht, das Bittgesicht macht die Top drei komplett. Darauf folgen das sich vor Lachen auf dem Boden wälzende Emoji und das freundlich lächelnde Gesicht mit Herzchen-Augen. Den sechsten Platz belegt das nachdenkliche Gesicht, gefolgt vom Feuer-Emoji und das lächelnde Gesicht mit drei Herzen. Das Gesicht mit rollenden Augen und das denkende Gesicht belegen Platz neun und zehn.

Top 10 Emoji Ranking Bild: Twitter

Besondere Zeiten

Auffällig an den diesjährigen Emoji-Trends ist die überraschende Platzierung des betrübten Bittgesicht. Mit einer gesteigerten Nutzung von 415 Prozent schafft es 2020 den Sprung auf Platz drei, hingegen es im Vorjahr lediglich auf Platz 16 landen konnte. Ein Grund dafür könnte die aktuelle Corona-Situation sein. Gerade in Zeiten wie diesen hoffen viele Twitter-Nutzer auf Besserung und drücken damit ihren Wunsch nach einer entspannteren Lebenssituation in ihren Tweets aus.

Einen großen Sprung in die Twitter Top 10 haben nicht zuletzt das Feuer-Emoji (von Platz 28 in 2019 auf Platz 7 in 2020), sowie das lächelnde Gesicht mit drei Herzen (von Platz 14 in 2019 auf Platz 8 in 2020) hingelegt. Auch hier könnte Corona eine Rolle gespielt haben, denn das Flammen-Emoji wird auf Twitter häufig bei besonders dringlichen Anfragen oder kritischen Nachrichten verwendet. Das Gesicht mit den Herzen ist eine echte Sympathiebekundung, die bei guten Wünschen in schweren Zeiten gerne genutzt wird.