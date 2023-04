Twitter heißt nun X, ehemalige Chefs klagen das Unternehmen

Still und heimlich hat Twitter-Alleineigentümer Elon Musk die dem US-Kurznachrichtendienst zugrunde liegende Firma aufgelöst. Stattdessen geht Twitter in einer neuen Holding-Gesellschaft namens "X Corp." auf.

Bekannt wurde die Umbenennung diese Woche durch Gerichtsdokumente, in denen es heißt: "… gibt hiermit bekannt, dass Twitter, Inc. mit der X Corp. verschmolzen ist und deshalb als solches nicht mehr existiert." Die Änderung war bereits im März eingereicht worden. X Corp. wurde am 9. März registriert, das Gerichtsdokument datiert vom 4. April.

Bereits in der Vergangenheit hatte Musk mehrmals öffentlich darüber sinniert, dass der Twitter-Kauf nur ein Teil einer größeren Strategie sein könnte. Angekündigt hatte der Milliardär das bereits Anfang Oktober – Ende Oktober übernahm er Twitter für 44 Milliarden Dollar.

Als Vorbild könnte die chinesische App WeChat dienen, ein ursprünglicher Chat-Dienst, der um Funktionen wie ein Bezahlsystem erweitert wurde. Darin ist es möglich, in der App zu shoppen, aber auch einen Arzttermin oder Friseurbesuch auszumachen. Das X ist offensichtlich Musks Lieblingsbuchstabe: Der von ihm gegründete Bezahldienst, der in Paypal aufging, hieß bereits X. Musk besitzt die Domain X.com, sein Raumfahrtunternehmen nennt sich SpaceX und auch eines seiner Kinder trägt den Namen X AE A-XII, das jüngste hört auf Exa Dark Sideræl.

Unbezahlte Rechnungen

Ungemach könnte Musk von mehreren ehemaligen Managern des Unternehmens drohen. Eine Gruppe um Ex-Vorstandschef Parag Agrawal hat das Unternehmen geklagt. In einer von der New York Times veröffentlichten Klageschrift fordern sie die Erstattung von Rechtskosten in Höhe von mehr als einer Milliarde US-Dollar (rund 920.000 Euro). Neben Agrawal sind die ehemalige Leiterin der Rechtsabteilung Vijaya Gadde und Ex-Finanzchef Ned Segal beteiligt.

Mit ihrer Klage machen die Ex-Manager Kosten geltend, die ihnen während ihrer Zeit bei Twitter durch Aktionärsklagen, Untersuchungen der US-Börsenaufsicht und des Justizministeriums entstanden seien. Auch weitere Klagen gegen Twitter sind wegen unbezahlter Rechnungen anhängig, etwa von Vermietern von Bürogebäuden, Beratern und Subunternehmen. Laut Wall Street Journal geht es um 14 Millionen US-Dollar.

