Twitter: Funktion für Sprach- und Videoanrufe

"Dann könnt ihr mit Menschen überall auf der Welt reden, ohne ihnen eure Telefonnummer geben zu müssen", schrieb der Milliardär in einer Nachricht. Zudem würden private Direktnachrichten verschlüsselt.

Die Funktionen von Twitter nähern sich damit weiter jenen von Diensten wie Instagram, Facebook und WhatsApp an, die zum Meta-Konzern gehören. Dass Musk offenbar künftig mehr mit Meta in Konkurrenz treten will, zeigte auch ein weiterer Eintrag, in dem er den Messaging-Dienst WhatsApp als "nicht vertrauenswürdig" bezeichnete. Musk hatte Twitter im vergangenen Jahr für 44 Milliarden US-Dollar übernommen.

Inaktive Accounts gelöscht

Eine weitere Neuerung gibt es bei der Plattform: Der Kurznachrichtendienst wird in großem Stil Accounts löschen, die seit einigen Jahren überhaupt nicht mehr aktiv waren. Die Follower-Zahlen dürften dadurch sinken. Die Profilnamen der gelöschten Accounts würden wieder verfügbar sein, betonte Musk. Es gab zunächst keine Angaben dazu, nach wie vielen Jahren Inaktivität die Accounts entfernt werden sollen.

Nach den bisherigen Regeln von Twitter müssen sich Nutzer sogar alle 30 Tage mindestens einmal einloggen, damit ihre Accounts nicht als inaktiv gelten. Die Auslegung bei der anstehenden Löschung wäre also großzügiger.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper