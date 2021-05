Telefonminuten und Datenvolumen stiegen sprunghaft

29,1 Milliarden telefonierte Minuten und 2,8 Milliarden Gigabyte Daten: Das sind die Kennzahlen der heimischen Mobilfunkindustrie zum vergangenen Corona-Jahr. "Die Pandemie war ein Stresstest für uns, aber wir sind stabil geblieben", resümierte Alexander Stock, Präsident des Forums Mobilkommunikation (FMK), einer Interessenvereinigung der österreichischen Mobilfunkindustrie.

Bei den Gesprächsminuten betrug der Anstieg im Vergleich zum Jahr davor rund 30 Prozent, beim Datenvolumen an die 42 Prozent. Beide Zuwächse lägen über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre und seien "bemerkenswert", sagte Stock. Er führt dies auf mehrere Lockdowns zurück, in denen die Menschen im Homeoffice und in Kurzarbeit mehr Zeit zum Telefonieren und Surfen gehabt hätten.

Bei den Mobilfunkbetreibern kommt der Aufschwung allerdings nur bedingt an. Weil Roaming-Gebühren wegen fehlender Urlaubsreisen wegfielen, blieben Umsatz- und Ertragszahlen nahezu unverändert. A1, Magenta und Drei erlösten im abgelaufenen Jahr 4,77 Milliarden Euro, um 0,5 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Beim Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) gab es ein Plus von einem Prozent auf 1,81 Milliarden Euro.

Stock und FMK-Geschäftsführerin Margit Kropik wiesen darauf hin, dass der Ausbau schneller Internetverbindungen, zumal mit Glasfaser und 5G, notwendig sei, um die LTE-Netze zu entlasten. Angesprochen auf die 1,4 Milliarden Euro, die die Regierung bis 2026 in den Breitbandausbau investieren will, sagte Stock: "Jede Förderung ist stark zu begrüßen." Österreich sei bei der Internetversorgung mit Mobilfunk einer der Spitzenreiter in Europa, hinke aber bei der Versorgung mit Festnetz hinterher.

Unterricht mit Handy und Tablet

Dass der Bedarf gegeben sei, zeigte das FMK auch mit einer Umfrage unter Lehrern auf. Während 2015 rund 78 Prozent der Lehrer Handys im Unterricht noch abgelehnt hatten, befürworteten das nun 84 Prozent. Handys und Tablets seien in der Isolation sogar eine "psychische Stütze" gewesen. (rom)