Täuschend echte Fotos

Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Universitäten von Lancaster und Kalifornien, die im US-Fachblatt "Proceedings of the National Academy of Sciences USA" veröffentlicht wurde. Demnach erachteten die rund 300 Teilnehmer der Studie die KI-Fotos als "echter" und "vertrauenswürdiger" als unverfälschte Fotos. Bilder hellhäutiger Menschen waren dabei am schwierigsten als Fälschung zu entlarven, weil Algorithmen mehr Bilder von hellhäutigen als von dunklen Menschen vorgelegt wurden.