Die Coronakrise verschont auch Sony nicht. Besonders stark betroffen ist das Elektronikgeschäft des japanischen Konzerns. Das operative Ergebnis des Bereichs sei dadurch im vergangenen Quartal um rund 35,1 Milliarden Yen (301,1 Millionen Euro) niedriger ausgefallen, schätzte Sony. Gründe seien die Schließung der Fabriken in China und Malaysia sowie eine Abschwächung der Nachfrage.

Der operative Verlust der Elektroniksparte stieg dadurch um rund die Hälfte auf rund 60 Milliarden Yen, unter anderem auch durch Umstrukturierungsmaßnahmen. Sonys Konzernumsatz insgesamt sackte in dem Ende März abgeschlossenen vierten Geschäftsquartal im Jahresvergleich um 18 Prozent auf 1,75 Billionen Yen ab. Eine Prognose für das angebrochene Geschäftsjahr gibt Sony angesichts der aktuellen Unsicherheit nicht ab.

PS4 noch immer gefragt

Verlassen kann sich der Konzern dafür weiterhin auf das Spielegeschäft. In seiner wichtigsten Sparte konnte Sony sogar Positives vermelden. So wurden mehr Spiele heruntergeladen und Abodienste stärker genutzt. Zudem wurden im vorangegangenen Quartal noch 1,5 Millionen Geräte der Playstation 4 verkauft. Mehr als 110 Millionen PS4-Konsolen sind somit seit der Markteinführung 2013 weltweit verkauft worden.

Große Zukunftshoffnungen setzt der Unterhaltungselektronikriese nun auf den Nachfolger, die Playstation 5, die rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft auf den Markt kommen soll. Um keine Nervosität bei Playstation-Fans und Investoren aufkommen zu lassen, lieferte Sony nun ein Update zur neuen Konsolengeneration. Weil viele Mitarbeiter in Heimarbeit tätig sind und durch die Beschränkungen im internationalen Reiseverkehr gebe es zwar einige Herausforderungen zu bewältigen. Man habe aber alle Vorbereitungen getroffen, um den Launch wie geplant noch im heurigen Jahr zu schaffen.

Wenn es um ausführlichere Informationen zur Playstation 5 geht, hält sich Sony weiterhin zurück. Über Aussehen und Preis der Konsole kann nach wie vor spekuliert werden. Auch über den Zeitpunkt, zu dem Sony den Neuling vorstellen wird, gibt es momentan nur Gerüchte. Insider glauben, dass es Mitte Juni so weit sein soll.

Eine Ankündigung hatten die Japaner dann aber doch noch parat: Unter dem Namen Playstation Studios wird eine Marke für Spiele aus eigener Entwicklung eingeführt. Alle First-Party-Studios, also Spieleentwickler, die exklusiv für Sony entwickeln, werden ihre Spiele zukünftig unter dem Namen Playstation Studios veröffentlichen. Dasselbe gilt für Spiele, die in einer exklusiven Zusammenarbeit mit einem externen Studio entwickelt werden.

Neue Bildsensoren

Eine weitere Neuentwicklung soll das Geschäft zumindest mittel- und langfristig ankurbeln. Sony hat die weltweit ersten Bildsensoren vorgestellt, bei denen künstliche Intelligenz zur Bildanalyse und Bildverarbeitung in den Logikchip integriert ist. Dies ermögliche eine KI-Analyse von Bildern, ohne dass sensible Inhalte in die Cloud übertragen werden müssten. Die neuartigen Sensoren sollen etwa im Einzelhandel eingesetzt werden, um Kundenbewegungen in einem Geschäft analysieren zu können. Werde die Kamera im Eingangsbereich installiert, könnten Kunden gezählt werden. Sei die Kamera an der Decke installiert, könne sie zur Erstellung von Wärmebildern genutzt werden, um Bereiche mit vielen Ladenbesuchern zu erkennen. Sony betonte, mit dem System könne man zwar ein Gesicht in einem Bild lokalisieren, nicht aber spezifische Gesichter wiedererkennen. Daher handle es sich um ein datenschutzfreundliches Konzept.