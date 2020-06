Sonos Arc im Test: Kompakter Kinoklang

Wer ein gutes Klangerlebnis im Wohnzimmer haben möchte, muss das auch wirklich wollen. Schließlich muss man für eine respektable Heimkinoanlage zumindest das gleiche Budget wie für das TV-Gerät veranschlagen, dazu brauchen Receiver und Heimkinolautsprecher viel Platz und der Käufer muss einer fast unüberschaubaren Anzahl an Kabeln Herr werden. Alles Gründe, warum viele Nutzer auf Raumklang im Wohnzimmer verzichten. Doch es gibt eine Kompromisslösung. Soundbars sind kompakte Geräte mit vielen verbauten Lautsprechern, die in alle Richtungen abstrahlen und dank moderner Audiotechnik überzeugenden Raumklang bieten. Die Produktkategorie erfreut sich großer Beliebtheit, die Konkurrenz auf dem Markt wächst. Sonos, Spezialist für kabellose Lautsprecher, hat mit der Arc nun ein neues Topgerät auf den Markt gebracht. Mit einem Preis von 899 Euro ist sie doppelt so teuer wie die hervorragende Beam aus gleichem Hause, die Erwartungen sind also dementsprechend hoch.

Setup

Das Auspacken ist, wie bei Sonos üblich, ein Erlebnis für sich. Hier wird nicht mit dem Stanleymesser hantiert, es gibt eigene "Schalter", die die Verpackung entriegeln. Danach kann der Deckel einfach abgehoben werden. Auch das Einrichten des Lautsprechers ist komfortabel. Strom- und HDMI-Kabel anschließen, der Rest passiert über die ebenfalls neue Sonos-App. Wer kein passendes Möbelstück für den 114 Zentimeter breiten Lautsprecher unter dem Fernseher stehen hat, muss davor noch die optional erhältliche Wandhalterung montieren.

In der App wird der Nutzer laienfreundlich durch die Einrichtung der Arc geführt, simpler geht es kaum. Apple-Nutzer können den Lautsprecher sogar per Handymikrofon an die akustischen Gegebenheiten des Raumes anpassen. Apropos Apple: Wir fühlen uns bei Sonos immer ein wenig an den Apfel-Konzern erinnert. Hochwertige, teure Produkte, die einfach zu bedienen sind, aber dafür auf etwas Nutzerfreiheit verzichten. Wer einmal in das Sonos-Ökosystem investiert, wird kaum noch andere Geräte kaufen. Zu einfach lassen sich diese miteinander koppeln und bedienen. Auch die Arc kann mittels bestehender Sonos-Geräte zu einem richtigen Heimkino-System erweitert werden. Sonos schlägt dafür den Subwoofer Sonos Sub und zwei Sonos One als Rear-Lautsprecher vor.

Klang

Wie klingt das Ganze nun? Schon im Alleinbetrieb kann die Arc überzeugen. Das Sprachverständnis ist hervorragend und bei Actionszenen wird das Geschehen sehr plastisch im Raum abgebildet. Vor allem Dolby-Atmos-Inhalte klingen wirklich raumfüllend und lösen den Ton vom Lautsprecher. Explosionen lassen sich präzise orten und vermitteln so das charakteristische Mittendrin-Erlebnis.

Die Erweiterung durch Subwoofer und zusätzliche Rücklautsprecher lässt einen dann vollends vergessen, dass man nicht im Kino sitzt. Besonders das Bassfundament des Sonos Sub rundet das Klangerlebnis ab – freundlich gesonnene Nachbarn vorausgesetzt. Allerdings ist der Sub mit 799 Euro fast nochmal so teuer wie die Soundbar selbst, die Rear-Lautsprecher gibt es mit 398 Euro für das Paar deutlich günstiger.

Natürlich kann die Arc auch zum Musikhören verwendet werden. Das geht entweder über das TV-Gerät, direkt über die Sonos-App oder per Casten über den jeweiligen Musik-Streamingdienst. Klanglich ist die Arc auch hier sehr gut, wenn auch nicht ganz so plastisch wie im Kinobetrieb.

Fazit

Die Sonos Arc ist eine hervorragende Soundbar und ihr Geld absolut wert. Wer sich nicht mit den eingangs beschriebenen Hürden der Einrichtung eines Heimkinos herumschlagen möchte, bekommt hier eine fast gleichwertige Lösung mit mehr Komfort und deutlich weniger Platzverbrauch. Die Erweiterungsmöglichkeit durch zusätzliche Lautsprecher der Sonos-Palette lässt die Arc dann problemlos mit vollwertigen Heimkino-Setups konkurrieren. Wer auf der Suche nach einer klanglichen Rundum-glücklich-Lösung für das Wohnzimmer ist, sollte die Arc definitiv in Betracht ziehen.

Artikel von Leander Bruckbög Redakteur Technik l.bruckboeg@nachrichten.at