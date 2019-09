Sommergespräch mit Sebastian Kurz: Die besten Reaktionen aus dem Netz

Die ORF-Sommergespräche 2019 sind Geschichte. VP-Parteichef Sebastian Kurz war der letzte Gast, der bei Tobias Pötzelsberger auf der Terrasse Platz nahm. Waren seine Auftritte bei heimischen Medien in letzter Zeit eher spärlich, ist Kurz in der abendlichen Sendung so richtig in den Wahlkampf eingestiegen. Wenig überraschend dabei war, wie gekonnt Kurz ausweichen kann, wenn er eine Frage nicht beantworten kann beziehungsweise möchte.

Eine Tatsache, die die Nutzer auf Twitter zahlreich kommentierten. Hier eine Zusammenfassung der besten Tweets zur gestrigen Sendung.

Wahlkampfkosten der ÖVP

Wie erwartet, wurde auch dieses heikle Thema angesprochen. Die Erklärung zur Wahlkampfkostenüberschreitung aus dem Jahr 2017 von Kurz kennt man bereits - alles legal!

Einen Aperol Spritz, bitte!

Zur Abschlussfrage: Was trinkt Sebastian Kurz im Sommer? Cola light, und wenn alkoholisch, dann Bier oder Aperol Spritz. Die Twitterblase konnte diese Getränkewahl offenbar nicht so ganz nachvollziehen.

Peter Filzmaier "on fire"

Die knackigen Analysen von Politikwissenschaftler Peter Filzmaier hätten sich mit Sicherheit eine eigene Tweet-Zusammenfassung verdient. Besonders gestern lief der Politik-Experte zur Höchstform auf. In der Analyse nach der Sendung prophezeite er VP-Chef Kurz auf der Suche nach möglichen Koalitionen etwa eine schwierige Partnersuche.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.