Hunderte Koffer auf dem Flughafen in Los Angeles: Vor allem Fluglinien traf die globale IT-Panne hart.

Auch eine Woche danach schlägt die weltweite IT-Panne hohe Wellen. Wie in den OÖN berichtet, stellen sich nicht nur Fragen nach der Schadenshaftung, sondern auch jene, ob sich so ein Vorfall verhindern lassen hätte und was das für das Unternehmen CrowdStrike bedeutet, dessen fehlerhaftes Update als Auslöser für die Computerausfälle gilt.