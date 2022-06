Smartphones werden immer teurer und halten ihren Preis länger

Die Analyse stammt von der österreichischen Online-Vergleichsplattform Geizhals. Ein Smartphone kostet demnach heute im Schnitt rund 120 Euro mehr als noch vor drei Jahren.

Die Teuerung erfolgte kontinuierlich über die letzten Jahre. Hatte man 2019 im Schnitt noch 492,74 Euro gezahlt, waren es im Jahr 2020 bereits 525,67 Euro. Im vorigen Jahr kostete ein neues Gerät durchschnittlich 583,75 Euro, heuer sind es 612,32 Euro. Als Basis für die Analyse berücksichtigte die Vergleichsplattform aus Wien alle 1847 auf dem Portal gelisteten Smartphones – sowohl mit iOS als auch Android als Betriebssystem.

Am tiefsten in die Tasche greifen müssen Käufer von Apple-Geräten. Diese kosten durchschnittlich 915,08 Euro. Android-Smartphones sind mit einem Durchschnittspreis von 375,44 Euro oft deutlich erschwinglicher. Die rund zwölf Millionen Nutzer, die jeden Monat bei Geizhals auf der Jagd nach dem besten Preis sind, haben es am häufigsten auf Smartphones von Samsung abgesehen. Auf den Hersteller aus Südkorea entfallen rund 34 Prozent aller Anfragen. Dahinter folgen US-Riese Apple (rund 23,7 Prozent) und der chinesische Hersteller Xiaomi (rund 9,1 Prozent).

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Preisverfall dauert länger

Eine weitere Erkenntnis der Analyse: Viele Smartphones bleiben nach dem jeweiligen Marktstart länger teurer. Besonders iPhones halten ihre Preise demnach über längere Zeit stabil. Die größten Ersparnisse seien mit der Zeit hingegen bei Geräten von Samsung und Xiaomi zu erwarten. Während Apple-Smartphones drei Monate nach dem Verkaufsstart auf Geizhals nicht einmal vier Prozent an Wert verlieren, sind es bei Xiaomi fast 18 Prozent.

Wer den richtigen Zeitpunkt für eine Neuanschaffung erraten möchte, sollte sich heute an andere Kriterien halten als in der Vergangenheit, sagt der Geizhals-Vorstandsvorsitzende Markus Nigl: "Wir beobachten derzeit eine Verschiebung des idealen Kaufzeitpunktes für Smartphones. Ging man bisher davon aus, dass sich der Kauf rund um saisonale Ereignisse – wie Weihnachten oder Ostern – lohnt, so orientieren sich die immer geringer werdenden Preisreduktionen zunehmend am Produktzyklus – daher an der verstrichenen Zeit nach dem Verkaufsstart."