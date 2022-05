Das ergab der "Speedtest Global Index" (Stand: März) von Ookla. Die US-Firma ist Betreiber der Webseite speedtest.net, auf der Nutzer die Geschwindigkeit ihrer Internetverbindung feststellen können. Bei den veröffentlichten Werten handelt es sich um Durchschnittswerte.

Die mit 197,97 Mbit/s höchsten Downloadgeschwindigkeiten wurden demnach in Singapur gemessen. Dahinter folgen Chile (197,28), Thailand (187,80) und Dänemark (170,38). Österreich liegt mit einer durchschnittlichen Downloadgeschwindigkeit von 56,70 Mbit/s auf dem 57. Platz.

Unterschiedlich gut sind die Ergebnisse bei unseren Nachbarn: Am besten schlagen sich Liechtenstein (125,84 Mbit/s - 12. Platz) und die Schweiz (119,68 - 15. Platz). Knapp unter der 100-Mbit-Grenze angesiedelt ist Ungarn (99,86 - 26. Platz). Schneller als in Österreich wird weiters in Deutschland (75,24 - 43. Platz) und Slowenien (68,24 - 48. Platz) gesurft.

Etwas langsamer als hierzulande sind die Breitbandverbindungen in Italien (54,31 - 59. Platz), der Slowakei (49,93 - 68. Platz) und Tschechien (49,29 - 69. Platz).