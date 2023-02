Die ÖBB haben am Dienstag ein neues Ticketsystem präsentiert. Mit SimplyGo! soll der Fahrkartenkauf für Öffi-Fahrer einfacher und weniger aufwendig werden. Die gefahrene Strecke wird dabei mittels GPS-Tracking erfasst und das Ticket dafür automatisch verrechnet. Die OÖN beantworten die wichtigsten Fragen zu SimplyGo! und erklären, was es bei der Fahrt mit Zug, Bus, Bim oder U-Bahn zu beachten gilt.

Was ist SimplyGo! und wie kann ich die Funktion verwenden?

SimplyGo! ist eine Funktion, die in die bereits bestehende App "ÖBB Tickets" integriert wurde. Via GPS-Tracking wird die zurückgelegte Strecke erkannt und der Preis für die Fahrkarte automatisch verrechnet. Um die Funktion verwenden zu können, brauchen Sie ein Smartphone mit iOS 15 (oder höher) oder Android 6.0 (oder höher). Sie müssen sich in Ihr bestehendes Kundenkonto einloggen oder ein neues registrieren.

Wie bezahle ich für eine Fahrkarte?

Nach der Anmeldung im Kundenkonto müssen Sie ein Zahlungsmittel hinterlegen, über das die Preise abgerechnet werden. Kredit- und Debitkarten kommen dafür infrage, SEPA-Überweisungen und PayPal hingegen nicht.

Wie löse ich mit SimplyGo! eine Fahrkarte?

Vor dem Betreten des Verkehrsmittels müssen Sie einchecken. In der App können Sie unter dem Menüpunkt SimplyGo! ihre Einstiegshaltestelle auswählen. Sobald Sie auf "Start" drücken, haben Sie ein gültiges Ticket für Ihre Fahrt.

Was zeige ich dem Kontrollor im Verkehrsmittel? Was passiert, wenn der Akku meines Smartphones leer ist?

Ihr Ticket können Sie in der App abrufen, um es bei einer Kontrolle vorzeigen zu können. Dabei sollten Sie unbedingt beachten, dass das Smartphone während der gesamten Fahrt ausreichend Akku hat. Wenn der Akku leer ist und Sie Ihr Ticket nicht vorweisen können, sind Sie de facto ohne Fahrkarte unterwegs. Die ÖBB weisen auch darauf hin, dass die Verwendung von SimplyGo! den Batterieverbrauch des Handys erhöht.

Was muss ich während der Fahrt und beim Aussteigen beachten?

Damit das GPS-Tracking funktioniert, müssen die Ortungsdienste des Smartphones während der Fahrt bis zum Aussteigen aktiviert sein. Beim Ende der Fahrt können Sie in der App auschecken. Für Ein- und Auschecken benötigen Sie eine Internetverbindung – kurzfristige Unterbrechungen ebendieser während der Fahrt stellen laut ÖBB kein Problem dar. Vergessen Sie auf das Auschecken, werden Sie durch eine Push-Benachrichtigung erinnert.

Für welche Verkehrsmittel gilt das GPS-Ticket?

Für Züge (ausgenommen Nachtzüge) und Busse der ÖBB, ausgewählte Regional- und Lokalbahnen sowie für Regionalbus- und Stadtverkehrsunternehmen, die Fahrkarten der Verkehrsverbünde akzeptieren, also auch für Straßenbahn und U-Bahn.

Welche Preise werden für die GPS-Tickets verrechnet?

Am Tag nach der Fahrt wird der Kartenpreis abgebucht. SimplyGo! wählt dabei den günstigsten Preis aus allen verfügbaren Tickets aus. Das können Einzelfahrten, Tages- oder 24-Stunden-Karten sein. Ermäßigungen sowie der Besitz einer Vorteilscard oder Netzkarte werden dabei berücksichtigt, Sparschiene-Preise jedoch nicht.

Kann ich SimplyGo! auch im Ausland verwenden? Nein, außer auf ausgewählten Korridorstrecken, die in der App aufgelistet sind – etwa am Deutschen Eck.

Was muss ich sonst beachten? SimplyGo!-Tickets gelten nur für den Kunden selbst. Andere Personen, Tiere oder Fahrräder können nicht mitgenommen werden. Umsteigen ist möglich, nur bei Hin- und Retourfahrten müssen Sie dazwischen auschecken.

Weitere Informationen zu SimplyGo! auf der ÖBB-Webseite

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Nigl Thomas Nigl