Viele Jahre galt Google als Vorbild für moderne Arbeitgeber – mit Konzerten im Büro, Bällebad und Homeoffice-Möglichkeiten. Doch nun weht in der Konzernzentrale in Mountain View im Silicon Valley in Kalifornien offenbar ein anderer Wind. Aufregung löste diese Woche ein internes Memo aus, das der "New York Times" zugespielt wurde.