Wenn sich zwei oder mehr Personen vor dem Fernseher einfinden, ist es nicht immer ganz einfach, die passende Lautstärke zu finden. Was für den einen gerade angenehm ist, kann dem anderen schon viel zu laut sein. Abhilfe schafft der deutsche Hersteller Sennheiser mit TV Clear, einem True-Wireless-Kopfhörer, der speziell fürs Fernsehen gedacht ist. Die OÖN haben die In-Ear-Kopfhörer ausprobiert.

Einrichtung und Übertragung: Neben den Earbuds liefert Sennheiser Silikonaufsätze in unterschiedlichen Größen, ein Ladecase und einen Funktransmitter, der an das TV-Gerät angeschlossen wird und das Signal an die Kopfhörer weiterleitet. Das geschieht in einer Übertragungsgeschwindigkeit von lediglich 13 Millisekunden, wodurch Bild und Ton synchron bleiben. Je nachdem, wie das TV-Gerät ausgestattet ist, müssen noch einige wenige Einstellungen beim Audiosignal vorgenommen werden, dann kann es auch schon losgehen.

Bedienung: Über Bluetooth werden die Kopfhörer mit dem Smartphone verbunden. Mit der TV-Clear-App können die Earbuds gesteuert werden, zudem kann die Sprachverständlichkeit des TV-Tons in fünf Stufen optimiert werden. Einfache Befehle wie die Anpassung der Lautstärke werden zudem direkt durch Druck auf die Kopfhörer oder Tippen auf die Fassung ausgeführt.

Klangqualität: Bei seiner Kernkompetenz, der Optimierung des Tonsignals vom Fernseher, gibt sich der TV-Clear-Kopfhörer keine Blöße. Die Sprachverständlichkeit bei Dialogen wird tatsächlich deutlich erhöht. Generell ist beim Fernsehen nichts an der Audioqualität auszusetzen. Beim Musikhören offenbart sich jedoch das größte Manko der Earbuds: der schwächelnde Bass, mit dem sich ein eher maues Klangerlebnis ergibt.

Fazit: Die TV-Clear-Kopfhörer sind mit 6,9 Gramm sehr leicht und angenehm zu tragen und können das TV-Audiosignal deutlich aufwerten. Schade ist, dass die In-Ear-Kopfhörer beim Musikhören nicht wirklich konkurrenzfähig sind, vor allem, wenn man den durchaus stolzen Preis von 400 Euro bedenkt.