Schleppender iPhone 15-Absatz in China führt zu Online-Rabattschlacht

Im Vergleich zum Vorgängermodell sind die Verkäufe in den ersten 17 Tagen nach der Markteinführung um 4,5 Prozent zurückgegangen.

Im Vergleich zum Vorgängermodell sind die Verkäufe in den ersten 17 Tagen nach der Markteinführung um 4,5 Prozent zurückgegangen, wie am Montag aus einem Bericht der Marktforscher von Counterpoint Research hervorgeht. Chinesische Online-Händler wie Pinduoduo und das zu Alibaba gehörende Taobao böten hohe Rabatte auf das neue iPhone an, die bis zu 900 Yuan (rund 116 Euro) unter dem Einzelhandelspreis lägen.

Die Wochenzeitung "The Economic Observer" hatte am Montag zuerst darüber berichtet. Chinesische Handelsplattformen befinden sich in einem Preiskampf, weil die Verbraucher angesichts der schwächelnden Konjunktur den Gürtel enger schnallen. Apple, Pinduoduo und Alibaba reagierten bisher nicht auf Anfragen zur Stellungnahme.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper