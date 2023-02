Samsung hat am Mittwoch in Berlin die Smartphones der Galaxy S23-Reihe sowie das Notebook Galaxy Book3 vorgestellt. Die neuen Geräte im Überblick. Galaxy S23: Das Smartphone-Flaggschiff des südkoreanischen Herstellers kommt – wie sein Vorgänger – in drei Varianten. Das Galaxy S23 ist mit seinem 6,1-Zoll-Display das kleinste Gerät der Reihe. Der Bildschirm des S23+ ist 6,6 Zoll groß. Abgesehen von der Größe unterscheiden sich diese beiden Modelle kaum, die Ausstattung ist praktisch