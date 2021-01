Samsung präsentierte Galaxy S21 mit neuem Design

Mit drei neuen Spitzenmodellen will der weltweite Android-Smartphone-Marktführer Samsung seinen Vorsprung weiter ausbauen. Der Konzern stellte am Donnerstag die Geräte S21, S21+ und S21 Ultra vor, die sich vor allem in den Bildschirmgrößen und der Kameratechnik unterscheiden. Samsung hat auch eine neue Version der kabellosen Bluetooth-Ohrhörer Galaxy Buds Pro präsentiert.

Beim Design des Galaxy S21 geht Samsung neue Wege: Die seitliche Abrundung auf der Vorderseite („Edge-Design“) gehört der Vergangenheit an und auch das Kameramodul auf der Rückseite wurde neu gestaltet. Bei den Preisen, die zwischen 50 und 200 Euro unter den Preisen für die Vorgängerversion S20 liegen, reagiert Samsung nach Einschätzung von Analysten auf den verstärkten Wettbewerb durch Apple und andere Hersteller. Für die Grundversionen mit 128 Gigabyte Speicher verlangt Samsung 849 Euro (S21), 1049 Euro (S21+) und 1249 Euro (S21 Ultra). Zugleich verzichtet Samsung wie Apple darauf, ein Ladegerät oder Kopfhörer beizulegen.

Branchenbeobachter hatten ursprünglich erst mit einer S21-Premiere im Februar gerechnet. Die Südkoreaner wollten aber offenbar dem Wettbewerber Apple nicht so lange das Feld mit einer frischen Smartphone-Generation alleine überlassen. Apple hatte seine iPhone-12-Modelle im Oktober und November auf den Markt gebracht.

Von Samsungs Offensive ist aber nicht nur Apple, sondern vor allem der Rivale Huawei betroffen. Die Chinesen standen dicht davor, Samsung an der Spitze der Verkaufscharts abzulösen, wurden dann aber durch US-Sanktionen dramatisch ausgebremst. So kann Huawei seine aktuellen Smartphones nicht mit populären Google-Diensten wie dem Play Store, Google Maps oder Google Pay anbieten.

Galaxy S21 - Technische Daten

Samsung Galaxy S21

Maße und Gewicht: 71,2 x 151,7 x 7,9 mm, 169 Gramm

Display: 6,2 FHD+ Dynamic AMOLED 2x, Refresh-Rate 48 - 120 Hz

Kamera: 12 MP, f/1,8; 1,8µm, OIS / 12 MP Weitwinkelkamera, f/2,2 und 1,4µm / 64 MP Teleobjektiv mit 3-fach optischer Zoom, OIS, f/2,0 und 0,8 µm.

Selfie-Kamera: 10 MP, f/2,2

Prozessor: Exynos 2100, 5nm

Speicher: 8 GB RAM + 128/256 GB

Akku: 4.000 mAh, 25 Watt Charging, 15 Watt Wireless Charging, Reverse-Charging

Software: Android 11, One UI 3.0

Sonstiges: 5G, IP68

Preis: ab 849 Euro

Samsung Galaxy S21+

Maße und Gewicht: 75,6 x 161,5 x 7,8 mm, 200 Gramm

Display: 6,7 FHD+ Dynamic AMOLED 2x, Refresh-Rate 48 - 120 Hz

Kamera: 12 MP, f/1,8; 1,8µm, OIS / 12 MP Weitwinkelkamera, f/2,2 und 1,4µm / 64 MP Teleobjektiv mit 3-fach optischer Zoom, OIS, f/2,0 und 0,8 µm.

Selfie-Kamera: 10 MP, f/2,2

Prozessor: Exynos 2100, 5nm

Speicher: 8 GB RAM + 128/256 GB

Akku: 4.800 mAh, 25 Watt Charging, 15 Watt Wireless Charging, Reverse-Charging

Software: Android 11, One UI 3.0

Sonstiges: 5G, IP68

Preis: ab 1.049 Euro

Samsung Galaxy S21 Ultra

Maße und Gewicht: 75,6 x 165,1 x 8,9 mm, 227 Gramm

Display: 6,8 QHD+ Dynamic AMOLED 2x, Refresh-Rate 10 - 120 Hz

Kamera: 108 MP, f/1,8, 0,8µm, OIS (Nona-Binning auf 12 MP, 2,4µm) / 12 MP Weitwinkel, f/2,2; 1,4µm / 10 MP Teleobjektiv 10-fach optischer Zoom, f/4,9; 1,22µm, OIS / 10 MP Teleobjektiv / 10-fach optischer Zoom, f/2,4; 1,22µm, OIS / Laser Autofocus

Selfie-Kamera: 40 MP

Prozessor: Exynos 2100, 5nm

Speicher: 12 GB RAM + 128/256/512 GB // 16 GB RAM + 512GB

Akku: 5.000 mAh, 25 Watt Charging, 15 Watt Wireless Charging, Reverse-Charging

Software: Android 11, One UI 3.0

Sonstiges: 5G, S Pen Support, Stift-Support (Wacom) / Wi-Fi 6E / IP68

Preis: ab 1.249 Euro