Samsung erneuert die Galaxy-Flotte

Wie jedes Jahr im August hat Samsung auch beim heurigen "Unpacked"-Event wieder neue Produkte seiner Galaxy-Reihe vorgestellt. Neben den erwarteten Weiterentwicklungen hatten die Südkoreaner auch eine Überraschung im Gepäck. Die Neuvorstellungen im Überblick.

Galaxy Note 20: Über die neuen Smartphones haben wir bereits ausführlich berichtet. Bei der offiziellen Vorstellung hat Samsung nun auch die Preise seiner neuen Handy-Flaggschiffe verraten. So kostet das kleinere Modell 949 Euro (1049 Euro mit 5G), das Ultra-Modell ist ab 1299 Euro erhältlich. Das Note 20 soll in Österreich ab 21. August erhältlich sein.

Galaxy Z Fold 2: Wirklich überraschend war die Präsentation eines Nachfolgers des Galaxy Fold, des ersten Falthandys aus dem Hause Samsung. Mit dem Buchstaben "Z" im Namen wird eine Gemeinsamkeit mit dem Galaxy Flip Z angedeutet. Worin diese bestehen könnte, blieb vorerst ein Geheimnis. Sicher ist, dass das neue Modell wieder zwei Bildschirme hat, von denen einer 7,6 Zoll (innen) und der andere 6,2 Zoll (außen) groß ist. Somit sind beide Displays größer als jenes des ersten Fold-Modells. Mit weiteren Details wie Preis und Marktstart geizte der Hersteller. Nur so viel wurde verraten: Das Scharnier soll nun wie das gesamte Gerät robuster und widerstandsfähiger sein.

Galaxy Buds Live: Über die Earbuds waren vor der Vorstellung bereits einige Fakten bekannt. Nun wissen wir auch, dass sie wie Bohnen aussehen und kleiner als die Galaxy Buds Plus sind. Eine noch bemerkenswertere Änderung gegenüber dem Vorgänger steckt im Inneren. So unterstützen die Ohrstöpsel erstmals eine aktive Geräuschunterdrückung. Die True-wireless-Kopfhörer können ab sofort in den Farben Schwarz, Weiß und Bronze für einen Preis von 184 Euro vorbestellt werden.

Galaxy Watch 3: Mit 41 und 45 Millimetern stehen bei Samsungs neuer Smartwatch zwei Größen zur Auswahl. Aussehen und Bedienung sind vertraut, und die Gesundheitsfunktionen wurden erweitert. So misst die Uhr nun auch den Blutsauerstoffgehalt und erkennt, wenn der Träger stürzt. Das Edelstahlgehäuse ist etwas dünner als beim Vorgänger, was sich wiederum negativ auf die Akkulaufzeit auswirken dürfte. Farblich orientiert man sich am Galaxy Note 20 – Bronze, Schwarz und Silber stehen zur Auswahl. Die Uhren sind ab 418 Euro im Onlineshop von Samsung erhältlich.

Galaxy Tab S7: Die Neuauflage der Business-Tablets wächst auf eine Displaygröße von 11 Zoll (S7) bzw. 12,4 Zoll (S7+). Der Speicher beträgt wahlweise 128 oder 256 GB und ist mit einer MicroSD-Karte erweiterbar. Im Inneren werkt ein flotter Snapdragon 865+ von Qualcomm, hinzu kommen 6 bzw. 8 GB Arbeitsspeicher. Als Betriebssystem läuft Android 10. Im Onlineshop können die Geräte um 699 (S7) bzw. 899 Euro (S7+) vorbestellt werden. Die Auslieferung soll ab 21. August erfolgen.

Artikel von Thomas Nigl t.nigl@nachrichten.at