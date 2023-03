Ray-Ban Stories nennt sich die Brille, die in Zusammenarbeit von Facebook-Mutterkonzern Meta und EssilorLuxottica (Ray-Ban) entstanden ist und die es seit dem Vorjahr auch in Österreich zu kaufen gibt. Der Optiker Pearle, der die Brille in seinem Sortiment hat, hat den OÖN ein Testgerät zur Verfügung gestellt. Was kann die Foto-, Video- und Audiobrille?