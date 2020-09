PS5 kommt im November

Eine Woche nach Microsofts Ankündigung der neuen Xbox (die OÖN haben berichtet) hat nun auch Sony Details zur Veröffentlichung seiner neuen Konsole bekannt gegeben. Die PlayStation 5 wird hierzulande ab 19. November erhältlich sein, Vorbestellungen sind bereits möglich.

Wie die Xbox erscheint auch die Playstation in zwei unterschiedlichen Versionen. Mit Laufwerk kostet die Konsole 499 Euro, eine Version ohne Festplattenlaufwerk ist bereits ab 399 Euro erhältlich. Die PlayStation 5 ohne Disk-Reader biete im Vergleich "einen erheblichen Rabatt ohne Einbußen bei Leistung oder Hardware", sagte Guilherme Fernandes von der Gaming-Analysefirma Newzoo.

Neue Spiele angekündigt

Mit der Vorstellung der neuen Konsole hat Sony auch einige neue Spieletitel angekündigt. So werden "Final Fantasy XVI" und "Spider-Man: Morales" beim Marktstart erhältlich sein. Für 2021 wurde zudem eine Fortsetzung von "God of War" angekündigt. Mit "PS Plus" erhält man zusätzlich Zugriff auf ausgewählte PS4-Klassiker.

Glaubt man Jim Ryan, dem Chef der Playstation-Sparte bei Sony, wird die PS5 zudem "zu 99 Prozent" abwärtskompatibel zu Playstation-4-Titeln sein. Spiele von älteren Konsolengenerationen dürften hingegen nicht laufen.

Einen Vergleich zwischen Xbox Series X/S und Playstation 5 finden Sie auf nachrichten.at/web