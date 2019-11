Privat oder bequem?

Er leitet mit Robert Wille und Josef Küng das Secure & Correct Systems Lab am LIT (Linz Institute of Technology): René Mayrhofer (40). Ihm geht es um die Sicherheit im Netz, um den Schutz der digitalen Identität.

OÖN: Wenn wir die Grenzen unserer Privatsphäre mit den Mauern unseres Heims definieren, stellt sich die Frage: Wie löchrig sind die schon?

Mayrhofer: Wenn wir Privatsphäre so sehen, wie wir sie als Kind gelernt haben – Zimmertür zu und darin tut man, was man will –, dann darf man sich heute schon fragen, ob da nicht Löcher entstanden sind.

Welche Technik bohrte die?

Sehr viele, die alle mit Bequemlichkeit zu tun haben. Das fängt an mit Websurfen. Wenn man Dienste verwendet, wie z. B. Snap Chat, um Fotos hin- und herzuschicken, muss man sich darauf verlassen, dass auf der anderen Seite auch die Tür zu bleibt und dass nichts weitergezeigt wird. Wenn man miteinander redet, sehe ich genau, was mein Gegenüber tut. Diese Reziprozität bricht weg, wann man remote kommuniziert.

Sprachassistenten stehen auf dem Wohnzimmertisch, warten im Handy und rapportieren das Gehörte an ihre Hersteller …

Dass sämtliche Sprachschnipsel, inklusive dem, was im Hintergrund zu hören ist, erfasst und übermittelt werden, damit die Systeme lernen können, ist zwar in den Geschäftsbedingungen beschrieben, aber ob das den Benutzern soweit bewusst ist, ist nicht sicher.

Der smarte Kühlschrank bestellt automatisch Milch beim Supermarkt. Bezahlen wir unsere Bequemlichkeit mit Daten?

Der smarte Kühlschrank wird zwar seit Jahrzehnten als Technologie ausgerufen, hat aber unser Leben noch nicht verbessert …

… Aber Amazon weiß wahrscheinlich mehr über das Private vieler Menschen als deren Verwandtschaft. Ist das den Menschen bewusst?

Ich vermute nicht, dass die gesamten Implikationen bewusst sind. Denn da geht es um Datenanalysen und Statistiken. Dass sich aus Büchern eine gewisse politische Einstellung ableiten lässt, werden die meisten Erwachsenen wissen. Dass man aus der Zusammensetzung verschiedenster Produkte, die man kauft, vielleicht noch ganz andere Charakteristika einer Person ableiten kann, wenn man große Datenbasen hat, ist vermutlich nur mehr den Datenanalysten bewusst.

Was wäre ein No-Go, damit auch das moderne Haus weiter eine Burg bleibt, oder wie die Briten sagen: "My home is my castle"?

Was ein No-Go ist im Zwiespalt von Sicherheit, Privatsphäre und Bequemlichkeit muss jeder für sich entscheiden. Auf der Ebene der Produkte geht es eher in Richtung Bequemlichkeit, zu leichterer Erreichbarkeit von Services, und dafür nimmt man bewusst oder weniger bewusst Abstriche in der Privatsphäre in Kauf. Dass sich Kameras in Schlafräumlichkeiten befinden, wäre wahrscheinlich vor 20 Jahren undenkbar gewesen. Jetzt, da man dadurch vielleicht eine individualisierte Stilberatung fürs morgendliche Anziehen bekommt, ist das für manche kein No-Go mehr. Wenn man an den Social Score (Sozialkredit-System, Anm.) in China denkt, wäre das für unser europäisches demokratiepolitisches Verständnis ein No-Go. Dort wird das aber schon gelebt.

Artikel von Klaus Buttinger Redakteur Magazin k.buttinger@nachrichten.at