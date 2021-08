Preiswerter 4K-Projektor für Gamer und Cineasten

Wer sein Heimkino mit einem Beamer ausstatten und es gleichzeitig zukunftsfit machen möchte, der sollte jedenfalls zu einem Gerät mit 4K-Auflösung greifen. Ein solches kann gut und gerne mehrere tausend Euro kosten, doch es gibt auch deutlich preiswertere Projektoren. Etwa den Optoma UHD38, den die OÖN-Redaktion einem Test unterzogen hat.

Design und Verarbeitung: Im edlen Weiß gibt der UHD38 ein dezentes Erscheinungsbild ab. Mit knapp vier Kilogramm Gewicht lässt sich der Beamer zudem problemlos an der Decke montieren. Dennoch macht das Gerät einen stabilen und hochwertigen Eindruck. Die Anschlüsse sind auf der Rückseite verbaut.

Ausstattung und Bildqualität: Der UHD38 verfügt nicht über eine native 4K-Auflösung. Allerdings wird das Bild mittels DLP-Chip von Full-HD auf 4K hochgerechnet. Das funktioniert in der Praxis gut. Praktisch sind auch die Trapezkorrektur, bei der jede Ecke einzeln angepasst werden kann, sowie die Möglichkeit, das Bild an die Wandfarbe anzupassen. Wer also nicht auf eine weiße Fläche projizieren möchte, kann die Hintergrundfarbe entsprechend ausgleichen. Weiters werden HDR und HLG (Hybrid Log Gamma) unterstützt. Auch bei hellem Umgebungslicht liefert der Beamer dank seines Lichtstroms von 4000 Lumen gute Bilder. Schwächen ließen sich im Test am ehesten beim Kontrast und beim Schwarzwert erkennen.

Gaming als große Stärke: Seine Vorzüge stellt der UHD38 vor allem bei Videospielen zur Schau. Hier kommt dem Projektor die Bildwiederholrate von bis zu 240 Hz zugute. Im Gaming-Modus beeindruckt der Beamer zudem mit einer Latenzzeit von nur 4,2 Millisekunden sowie verstärkten Farben und erhöhtem Kontrast.

Fazit und Preis: Optoma positioniert sich mit dem UHD38 (und dem etwas günstigeren Modell UHD35) in einem Preissegment, in dem es keine allzu große Auswahl an 4K-Projektoren gibt und spricht mit dem Beamer vor allem Gamer an. Auch Kinofilme wissen dank guter Schärfe und UHD zu gefallen. Der UHD38 von Optoma kostet 1049 Euro (UVP), bereits für 100 Euro weniger ist der UHD35 zu haben.