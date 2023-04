Plattform YouTube löschte im Vorjahr fast 20 Millionen Videos

Weltweit gibt es Statistiken zufolge 2,56 Milliarden Menschen, die YouTube monatlich aktiv nutzen. Die Videoplattform wurde 2005 gegründet und gehört seit 2006 zur Internetsuchmaschine Google mit dem Mutterkonzern Alphabet. Am Großteil der Videos, die auf der Plattform kursieren, ist nichts auszusetzen. Trotzdem gibt es immer wieder etliche, die YouTube entfernen lässt – aus den verschiedensten Gründen.

Im Vorjahr wurden weltweit rund 19,65 Millionen Videos gelöscht, nach rund 25,8 Millionen Videos im Jahr 2021. Das geht aus dem vor Kurzem veröffentlichten Transparenzbericht hervor. Der Großteil davon wird automatisch von Software erkannt.

Der häufigste Grund, warum Videos gelöscht werden, ist mit einem Anteil von rund einem Drittel der Schutz von Kindern. Dahinter folgen schädliche oder gefährliche Inhalte, gewaltsame oder grausame Inhalte sowie Nacktheit oder sexuelle Inhalte. Eine – statistisch gesehen – Nebenrolle spielen Videos mit Belästigung und Cybermobbing, Spam, irreführenden oder betrügerischen Inhalten sowie hasserfüllte oder beleidigende Inhalte.

Indien deutlich an der Spitze

Bei den Ländern, in denen die meisten Videos gelöscht werden, liegt Indien laut YouTube mit deutlichem Abstand an der Spitze. Fast sechs Millionen Videos, also beinahe ein Drittel aller weltweit gelöschten Videos, entfielen auf Indien. Auf den Plätzen zwei und drei liegen die USA und Indonesien. Auch in Brasilien, Russland, Pakistan und Bangladesch wurden im vergangenen Jahr Hunderttausende Videos entfernt. In unserem Nachbarland Deutschland waren es 315.532 Videos, für Österreich listete YouTube keine Statistik.

Aber nicht nur bei den Videos, sondern auch bei den Kanälen greift YouTube durch. Mehr als 20 Millionen Kanäle wurden im vergangenen Jahr entfernt. Ein Kanal wird laut der Plattform aus drei Gründen gekündigt: erstens bei insgesamt drei Verwarnungen aufgrund von Verstößen gegen Community-Richtlinien binnen 90 Tagen, zweitens bei schwerem Missbrauch, zum Beispiel bei sexuell missbräuchlichem Verhalten, und drittens, wenn es sich um einen Spam-Kanal handelt. Neun von zehn Kanälen, die entfernt werden, fallen in die Kategorie Spam, irreführende oder betrügerische Inhalte. Gleiches gilt für Kommentare, die unter Videos zu finden sind.

