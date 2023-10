Pixel 8 und iPhone 15: Kann Google Apple das Wasser reichen?

Lange hat sich Google Zeit gelassen, um das Pixel nach Österreich zu bringen. Die achte Generation des Smartphones ist die erste, die es auch hierzulande zu kaufen gibt. Da drängt sich natürlich die eine oder andere Frage auf: Wie gut ist das Top-Modell Pixel 8 Pro und wie schlägt es sich im Vergleich mit dem iPhone 15 Pro Max von Apple? Die OÖN-Redaktion hat beide Smartphones getestet.

Google Pixel 8 Pro

Einen dezenten, schlichten Eindruck macht das Pixel 8 Pro auf den ersten Blick. Der Rahmen besteht aus Aluminium, die Rückseite aus Glas. Von der seitlichen Abrundung des Bildschirms, die etwa beim Vorgängermodell noch zu finden war, hat sich Google verabschiedet. So ist die Vorderseite schön flach. Das Kameramodul auf der Rückseite mag nicht jedem gefallen, immerhin liegt das Smartphone dadurch aber stabil und ohne Wackeln auf dem Tisch. Die Verarbeitung ist tadellos, wie man das in dieser Preisklasse auch erwarten würde.

Den Chip, einen Tensor G3 von Google, könnte man hinsichtlich Performance und Akku-Effizienz als Schwachpunkt bei der Ausstattung sehen. Im Alltag arbeitet das Pixel 8 Pro aber wirklich flott und ohne Ruckeln. Auch wenn der Prozessor nicht so leistungsstark wie jene von Apple oder Samsung sein dürfte, erledigt er seine täglichen Aufgaben ohne Probleme und geht auch bei Spielen nicht in die Knie. Nur vom Akku würde man sich etwas mehr Durchhaltevermögen wünschen. Für einen Tag reicht es zwar locker, recht viel mehr darf man sich dann aber auch schon nicht erwarten.

Punkten kann das Pixel 8 Pro mit seinem 6,7 Zoll großen Display. Mit einer Helligkeit von bis zu 1600 Nits (mit Spitzen bis zu 2400 Nits) liegt das Modell im Vergleich mit der Konkurrenz im Spitzenfeld. Auch die Farben werden sehr schön dargestellt. Positiv anzumerken ist auch die variable Bildrate von bis zu 120 Hertz.

Die Kamera, seit Jahren eine der großen Stärken der Pixel-Smartphones, hat Google noch einmal verbessert. Die Ergebnisse sind fabelhaft: Aufnahmen bei Tageslicht wirken schön lebendig, bei schlechten Lichtverhältnissen wirkt sich die im Vergleich zum Vorgängermodell größer gewordene Blende sehr positiv aus. Weiters hat Google sehr viel künstliche Intelligenz in die Kamerafunktionen gepackt. Störende Objekte aus einem Bild entfernen, Fotomotive fast schon nach Belieben verschieben und anpassen – es ist beeindruckend, aber auch schon ein bisschen unheimlich, was das Pixel 8 mit den eigenen Fotos anstellen kann.

Einen großen Trumpf spielt Google beim Update-Support aus. Mindestens sieben Jahre werden Pixel 8 und Pixel 8 Pro mit neuen Android-Funktionen und Sicherheitsupdates versorgt. Wer bei einem Smartphone Wert auf eine lange Nutzungsdauer legt, ist mit einem Google Pixel 8 (Pro) also sicher gut beraten.

Fazit: Google ist bei den Smartphones endgültig in der Spitzenklasse angekommen. Das Pixel 8 Pro ist eines der besten Android-Handys, die es derzeit zu kaufen gibt.

Technische Daten

Abmessungen und Gewicht: 76,5 x 162,6 x 8,8 mm, 213 g

76,5 x 162,6 x 8,8 mm, 213 g Bildschirm: 6,7-Zoll-LTPO-OLED-Display

6,7-Zoll-LTPO-OLED-Display Chip: Google Tensor G3

Google Tensor G3 Kamera: 50 MP Hauptkamera, 48 MP Weitwinkel, 48 MP Tele

50 MP Hauptkamera, 48 MP Weitwinkel, 48 MP Tele Akku: 5050 mAh

5050 mAh Speicher: 128/256/512 GB, 1 TB

iPhone 15 Pro Max

Den neuen Titan-Rahmen beim iPhone 15 Pro Max verwendet Apple sehr gerne als Verkaufsargument. Die daraus resultierende Gewichtsreduktion von 19 Gramm gegenüber dem Vorgänger mag marginal erscheinen, tatsächlich fühlt sich das Pro-Max-Modell nun noch deutlich leichter an. Die Verarbeitung ist sehr gut, das Gerät liegt auch sehr angenehm in der Hand.

Über den Wechsel vom Lightning-Anschluss zu USB-C wurde ja schon viel berichtet. Unter dem Strich bringt der Umstieg eine deutliche Erleichterung, weil nun in vielen Fällen ein Kabel reichen wird, um eine Vielzahl verschiedener Geräte aufladen zu können. Die Pro-Modelle unterstützen USB 3.2 (2. Generation) mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 10 GB/s. Um die volle Geschwindigkeit nutzen zu können, müssen iPhone-Pro-Nutzer allerdings ein zusätzliches Kabel kaufen. Neu ist der sogenannte Action-Button, der den seitlichen Kippschalter ersetzt und sich mit verschiedenen Funktionen belegen lässt. Das ist an und für sich eine gute Idee. Man würde sich aber wünschen, dieser Aktionstaste gleich mehrere Funktionen verpassen zu können, was allerdings nicht möglich ist.

Anders als bei den Standardmodellen bekommen Pro-Nutzer ein Display mit adaptiver Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz. Auch Apple hat bei der Helligkeit nachgebessert, diese erreicht nun Spitzen von bis zu 2000 Nits im Freien. Auch Kontraste und Farben wissen zu gefallen.

Bei der Kamera ist nun ein fünffacher optischer Zoom möglich. Die so vergrößerten Fotos sahen im Test sehr gut aus. Auch sonst lässt die Bildqualität kaum Wünsche offen. Wie gewohnt stark präsentiert sich das iPhone bei Videoaufnahmen. Auch bei der iPhone-Kamera ist nun deutlich mehr KI an Bord. Wird in einem Bild ein Gesicht erkannt, nimmt das iPhone automatisch Tiefeninformationen auf. So kann ein normales Bild nachträglich in ein Porträt verwandelt werden. Dank iOS 17 kann auch der Fokuspunkt nachträglich verlegt werden.

Der Chip, ein Apple A17 Pro, scheint auch bei rechenintensiven Grafikanwendungen und Spielen nicht an seine Leistungsgrenze zu kommen. Positiv fällt dabei die Energieeffizienz auf. So hat sich das Pro Max leise, still und heimlich zu einem Ausdauer-Profi entwickelt. Selbst bei hoher Beanspruchung reicht eine Akku-Ladung, um locker durch den Tag zu kommen - keine schlechte Leistung für ein Smartphone mit 120-Hz-Display.

Fazit: Innovationen sind beim iPhone 15 Pro Max ausgeblieben. Diese waren aber auch gar nicht nötig. Dank konsequenter Weiterentwicklungen zählt das iPhone nach wie vor zu den allerbesten Smartphones.

Technische Daten

Abmessungen und Gewicht: 76,7 x 159,9 x 8,25 mm, 221 g

76,7 x 159,9 x 8,25 mm, 221 g Bildschirm: 6,7-Zoll-LTPO-OLED-Display

6,7-Zoll-LTPO-OLED-Display Chip: Apple A17 Pro

Apple A17 Pro Kamera: 48 MP Hauptkamera, 12 MP Ultraweitwinkel, 12 MP Tele

48 MP Hauptkamera, 12 MP Ultraweitwinkel, 12 MP Tele Akku: 4422 mAh

4422 mAh Speicher: 256/512 GB, 1 TB

