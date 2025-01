Papst spricht erstmals im TikTok-Format

In dem rund 40 Sekunden langen Auftritt dankt er dem italienischen Publizisten Carlo Musso für die Unterstützung als Co-Autor bei seiner Autobiografie "Hoffe" und blättert dabei in dem Buch. Am Ende des Videos bittet der Papst die Zuschauer, für ihn zu beten und verspricht, das auch für sie zu tun. Es folgt eine Werbeeinblendung für das Buch. Der Clip ist auf dem TikTok-Kanal des Mailänder Verlags Mondadori zu sehen, der die italienische Originalausgabe "Spera" vertreibt.

Zwar nutzt der Vatikan alle gängigen Social-Media-Kanäle, darunter auch X, Instagram und TikTok, aber ein eigens für die chinesische Kurzfilmplattform aufgenommenes Papst-Video gab es jedoch bislang nicht.

