Berührungen sind wichtig, das wurde uns in den vergangenen Wochen deutlich ins Bewusstsein gerufen. Doch nicht nur die haptische Interaktion mit unseren Mitmenschen ist wichtig – wie sich unsere Arbeitsgeräte und andere Alltagsprodukte anfühlen, hat oft einen unbewussten, aber wesentlichen Einfluss darauf, wie wir sie wahrnehmen. Das P40 Pro, neuestes Topsmartphone von Huawei, kann diesbezüglich voll überzeugen. Noch nie lag ein Handy so gut in der Hand. Gewicht, Materialien, Kanten und Rundungen, hier passt einfach alles.

Die Optik hält mit und überzeugt mit auf den ersten Blick ersichtlicher Verarbeitungsqualität, die Rückseite der Perlmuttvariante schimmert farbenfroh, aber unaufdringlich. Über die Vorderseite erstreckt sich ein farbkräftiges AMOLED-Display, für Bildschirmränder ist im Jahre 2020 kein Platz mehr.

Kameraprimus

Einziger Störenfried der optischen Harmonie ist das wuchtige Kameramodul auf der Rückseite, das mit seinen vielen Sensoren dafür signalisiert, dass das P40 Pro mehr kann, als nur schön auszusehen. Huawei ist seit dem P20 Pro Spitzenreiter bei den Handykameras, und diese Krone wird auch nicht leichtfertig hergegeben. Mit 128 Punkten beim Kamera-Vergleichsportal DXOMark stellt das P40 Pro aktuell die beste Handykamera. Allerdings bleibt noch abzuwarten, wie sich das S20 Ultra von Samsung schlägt, das ebenfalls Anwärter auf den Thron ist. Im Praxistest kann die Kamera des P40 Pro jedenfalls überall überzeugen. Besonders stark ist das Handy – wie von Huawei gewohnt – in schwierigen Lichtsituationen. Auch abseits der Kamera ist die Leistung einem Topsmartphone angemessen. Ein pfeilschneller Prozessor und viel Speicher, gepaart mit der Display-Bildwiederholrate von 90 Hertz ergeben ein butterweiches Bedienungserlebnis, bei dem nichts hakt oder stottert.

Das große Aber

Alles gut also, Spitzenhardware, Topaussehen, was will man mehr? Damit sind wir nun beim großen Aber dieses Tests gelandet, dem "Elephant in the room", wie man in Amerika sagen würde. Die USA haben nämlich ihren heimischen Unternehmen vorgeschrieben, alle Geschäftsbeziehungen mit Huawei abzubrechen. Play Store, Gmail, Google Maps, der Standardbrowser Chrome – all diese Apps, die für viele Android-Nutzer Teil der täglichen Handyroutine sind, fehlen auf dem P40 Pro. Zwar kommt Android nach wie vor als Betriebssystem zum Einsatz – der Grundstock von Android ist Open Source, kann also von jedem Hersteller ohne Einschränkungen verwendet werden – dennoch merkt man das Fehlen der offiziellen Google-Apps an allen Ecken und Enden. So werden die tolle Haptik, das wunderschöne Display und die flüssige Bedienung von einem Nutzererlebnis konterkariert, das man bestenfalls als Flickwerk bezeichnen kann. Wer etwa WhatsApp neu installieren möchte, muss dies über den Browser tun. In der App Gallery – Huaweis Ersatz für den Play Store – findet sich lediglich ein Link zur WhatsApp-Website. Sicher, mittels "Phone Clone" können viele Apps des vorigen Handys kopiert werden, doch auch abseits der Google-Apps gibt es viele Programme, die ohne Google-Dienste nicht funktionieren.

In Zukunft werden sicher Möglichkeiten gefunden, den Play Store doch auf dem Handy zu aktivieren, dies wird aber eher erfahrenen Nutzern vorbehalten bleiben. Für die breite Masse bleibt das P40 Pro ein "Was wäre wenn"-Erlebnis. Schade, denn ohne die Einschränkungen von Google wäre das Huawei-Handy eines der besten Geräte auf dem Markt. So ist es ein wunderschönes Smartphone mit fantastischer Kamera, das von politischen Entscheidungen ausgebremst wurde.

Artikel von Leander Bruckbög Redakteur Technik l.bruckboeg@nachrichten.at