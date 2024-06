Sony ULT Field 1: Kräftige Bässe für jede Lebenslage

Den Sony ULT Field 1 gibt es in den Farben Schwarz, Weiß, Orange und Grün.

Unter dem Namen "ULT Power Sound" hat Sony kürzlich eine neue Produktfamilie aus der Taufe gehoben. Neben dem Over-Ear-Kopfhörer ULT Wear gehört dazu eine Reihe kabelloser Lautsprecher in verschiedenen Größen. Vom kompakten Field 1, der in fast jeden Rucksack passt, über den bereits deutlich größeren Field 7 bis hin zum wuchtigen Tower 10, der auf jeder noch so lauten Party besteht.