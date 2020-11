OÖNachrichten Digital Days: Webinar mit Simon Mayr

Am vorletzten Tag der OÖNachrichten Digital Days durften wir am Mittwochvormittag Simon Mayr von Borussia Dortmund in unserem Zoom-Webinarraum begrüßen. Simon Mayr war schon als kleiner Junge großer Fan vom BVB – und mit seinem Job als Head of Digital bei Borussia Dortmund hat er sich seinen Kindheitstraum nun erfüllt, eines Tages für seinen Lieblingsverein im Revier zu arbeiten. Der Weg dahin hat mit einem Studium im Bereich Sport- und Medienmanagement an der EMBA in Hamburg begonnen. Anschließend folgten ein Traineeship und eine Stelle als Senior Manager Marketing bei der Axel Springer SE in Hamburg und Berlin. Bereits bei seiner Tätigkeit als Director Digital Sales für SPORTFIVE (2015-2018) war er für den BVB tätig. Er verantwortete die digitalen Vermarktungs-Aktivitäten in der Region West und schloss mehrere Partnerschaften mit digitalem Fokus für den BVB ab.



In seiner aktuellen Rolle leitet er die Abteilung Digitales und Innovation. Hierzu gehört die Entwicklung der übergreifenden Digital-Strategie, die Verantwortung der digitalen Plattformen sowie das weite Feld der Innovationen und digitalen Geschäftsmodelle rund um den Verein.

Im Webinar erklärt Mayr, wie sich Borussia Dortmund auf den verschiedensten digitalen Kanälen und Plattformen präsentiert. Auch die Coronavirus-Krise ging nicht spurlos am Spitzenklub aus dem Ruhrgebiet vorbei – wie der BVB trotz Lockdown mit seinen Fans in Kontakt bleiben konnte, zeigt Simon Mayr in seiner ausführlichen Präsentation.

Das Webinar in voller Länge gibt’s hier zum Nachsehen:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen Digital Days: Webinar mit Simon Mayr Von der Digitalen Strategie in die Praxis – wie der BVB in der aktuellen Zeit kommuniziert und handelt