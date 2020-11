Zu Beginn von Woche 2 durften wir am Montagnachmittag Dr. Andreas Auinger in unserem Zoom-Webinarraum begrüßen. Andreas Auinger ist seit 2006 Professor für Digital Business an der Fachhochschule Oberösterreich, Campus Steyr und leitet den gemeinsam mit der Johannes Kepler Universität Linz ausgerichteten Masterstudiengang Digital Business Management.