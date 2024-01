Österreicher senden knapp 30 Chatnachrichten am Tag

Nachrichten über Messenger-Systeme zu versenden, gewinnt in Österreich an Beliebtheit. Im zweiten Quartal des Vorjahres versendeten die Landsleute in Summe 24,2 Milliarden Chatnachrichten, um rund 900 Millionen mehr als im Quartal zuvor. Das geht aus Daten der Telekom-Regulierungsbehörde RTR hervor.

"Legt man die 24,2 Milliarden Chatnachrichten auf die österreichische Bevölkerung von rund neun Millionen Menschen um, wurden pro Person in Österreich 2688 Chatnachrichten verschickt, das sind knapp 30 pro Tag", sagt der aus Oberösterreich stammende RTR-Chef Klaus Steinmaurer und fügt hinzu: "Da wir Daten zu Chatnachrichten erst seit kurzem erfasse, haben wir noch keine weiter zurückliegenden Werte. Ich gehe aber davon aus, dass die Anzahl weiterhin stark steigen wird."

Nicht zu Chatnachrichten gezählt werden E-Mails und SMS, diese werden extra ausgewertet. 984 Millionen E-Mails waren es im zweiten Quartal in Österreich, so viele wie im Vorquartal. SMS, die durch Chatdienste abgelöst werden, wurden jüngsten Angaben zufolge rund 300 Millionen versendet.

Zugelegt hat im zweiten Quartal auch die Nachfrage nach Glasfaseranschlüssen (Fiber to the Home). Laut RTR waren es 279.000 aktive Anschlüsse, rund 20.000 mehr als im ersten Quartal. Steinmaurer erwartet, dass der Aufwärtstrend anhält. In der Rangliste der zehn größten FTTH-Anbieter liegt A1 voran, vor der Energie AG und kabelplus. Die Plätze vier bis sieben belegen Mass Response, Hutchison Drei, die Innsbrucker Kommunalbetriebe und Wien Energie.

Autor Martin Roithner Redakteur Wirtschaft Martin Roithner