Oberstes Gericht schmettert TikTok-Klage gegen US-Verbot ab

In den USA droht Tiktok der Garaus.

Das Gesetz verletze nicht die Redefreiheit, urteilten die Richter am Freitag. Allerdings signalisierten bereits die aktuelle Regierung und auch der künftige Präsident Donald Trump, dass Tiktok einen Aufschub bekommen soll, statt am Sonntag in den USA dichtmachen zu müssen.

Mehr zum Thema Außenpolitik Außenpolitik US-TikToker flüchten zur nächsten China-App WASHINGTON. Die Überlegung, die App TikTok in den USA zu verbieten, könnte anders enden als gewollt. US-TikToker flüchten zur nächsten China-App

