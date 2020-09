Nvidia mischt mit neuen Grafikkarten den Markt auf

Es kommt Bewegung in den Grafikkartenmarkt. Selbst nach Abflauen des Mining-Booms für Kryptowährungen haben sich die Preise für Grafikkarten nie merklich erholt. Mit der neuen Generation der RTX-Reihe, die Nvidia am Dienstag vorgestellt hat, ändert sich das. Die drei Karten sind zwar keineswegs billig, bieten aber einen enormen Leistungssprung. Die Ankündigung führte dazu, dass viele Besitzer der aktuellen GPUs von Nvidia ihre RTX 2080 oder RTX 2070 verkaufen wollen, was zu einem deutlichen Preissturz bei gebrauchten Grafikkarten führte.

Bis zu doppelt so schnell als ihre Vorgängerin soll etwa die RTX 3080 sein. Die Fach-Plattform Digital Foundry erhielt vorab ein Testexemplar und konnte einen Leistungszuwachs von gut 80 Prozent bestätigen. Für den in den vergangenen Jahren eher stagnierenden Grafikkartenmarkt ist das ein großer Sprung. Die RTX 3080 kommt mit 10 Gigabyte GDDR6X-Speicher und wird für 699 Euro ab 17. September erhältlich sein. Das Design wurde grundlegend überarbeitet, um eine bessere Kühlleistung zu erzielen. Bei einer Leistungsaufnahme von 320 Watt ist dies auch nötig.

8K-Gaming

Für besonders anspruchsvolle – und zahlungskräftige – Gamer hat Nvidia die RTX 3090 im Programm. Die riesige Grafikkarte beansprucht drei Slots im Gehäuse, kommt mit 24 GB Arbeitsspeicher und verspricht bis zu 60 Bilder pro Sekunde bei 8K-Auflösung. Sie soll um 50 Prozent schneller sein als die aktuelle Titan RTX und wird 1499 Euro kosten. Für den Betrieb ist zumindest ein 750-Watt-Netzteil vonnöten, die Karte selbst braucht knapp die Hälfte.

Unter 500 Euro

Die ebenfalls neue RTX 3070 rundet das Angebot nach unten hin ab. Sie bietet natürlich weniger Leistung als ihre beiden Kolleginnen, kostet dafür aber "nur" 499 Euro. Dank der neuen Ampere-Architektur, die der 3000er-Serie zugrunde liegt, dürfte auch sie deutlich schneller sein als ihre Vorgängerin, was sie in Kombination mit dem unter 500 Euro gesunkenen Einführungspreis schon fast zu einem Schnäppchen werden lässt. PC-Spieler dürfen sich jedenfalls freuen, die neue RTX-Generation verspricht seit langem wieder einmal viel Leistungszuwachs ohne gestiegene Preise.