Note 20 Ultra: Das Xbox-Handy

Samsung und Microsoft kommen sich immer näher. Vor gut einem Jahr verkündeten die beiden Unternehmen, dass Microsoft-Anwendungen wie die Office-Apps, OneDrive oder "Your Phone" mit dem Galaxy Note 10 ausgeliefert werden. Im Februar kündigte man an, dass Microsoft an einem Streaming-Dienst für Samsung arbeite. Der koreanische Konzern hatte zwar einen eigenen Spiele-Streaming-Dienst im Programm, dieser wurde aber im März eingestellt. Der neue Microsoft-Dienst soll mehr als 90 Xbox-Spiele auf die Samsung-Handys bringen.

Am 5. August wird auf dem jährlichen "Unpacked"-Event die nächste Generation der Galaxy-Note-Reihe vorgestellt. Wie schon beim Galaxy S wird die Versionsnummer an die Jahreszahl angepasst, anstelle des Note 11 wird also das Note 20 präsentiert werden.

Ebenso wird es auch beim Note 20 ein Ultra-Modell geben. Dieses ist mit einem 6,9-Zoll-Bildschirm mit einer Auflösung von 1440 x 3200 Pixel ausgestattet, die maximale Bildwiederholrate beträgt 120 Hertz. Der Bildschirm soll besonders geeignet für Spiele sein und das Note 20 Ultra zum Aushängeschild für den neuen Spieledienst machen.

Großes Kameramodul

Wie es sich für ein aktuelles Handy-Flaggschiff gehört, wird das Note 20 Ultra mit einem wuchtigen Kameramodul ausgestattet. Drei Sensoren, eine 108-Megapixel- Hauptkamera sowie je eine 12-Megapixel-Ultraweitwinkel- und Periskop-Linse sind verbaut. Letztere bietet eine maximal 50-fache Vergrößerung. Auf dem Papier wirkt dies wie ein Rückschritt im Vergleich mit dem 100-fach-Zoom des S20 Ultra. Dieser hatte sich allerdings in der Anwendung nicht bewährt.

Die 10-Megapixel-Frontkamera wird wie gehabt in einer mittigen Aussparung im AMOLED-Display platziert. Der obligatorische Eingabestift wurde ebenfalls weiterentwickelt. Der neue S-Pen soll mit einer Latenz von nur neun Millisekunden ein realistisches Schreib- und Zeichengefühl vermitteln. Damit alles flüssig läuft, verbaut Samsung seinen neuesten Exynos-Chip, unterstützt von 12 GB Arbeitsspeicher. Ein 4500-mAh-Akku liefert genug Strom, um das riesige Display ohne ständiges Aufladen zu betreiben.

Abgespeckte Variante

Neben der Ultra-Version wird es auch eine herkömmliche Variante geben. Die Einsparungen im Vergleich zum Premiumprodukt betreffen vor allem Display und Kamera. Diagonale (6,7 Zoll), Auflösung und Bildwiederholrate (60 Hz) sind geringer, der Hauptkamerasensor wurde mit 64 Megapixeln ebenfalls abgespeckt. Anstatt zwölf gibt es acht Gigabyte RAM, der Akku schrumpft auf 4300 mAh. Auch der S-Pen ist mit einer Latenz von 26 Millisekunden deutlich langsamer. Dafür dürfte das Note 20 deutlich günstiger sein als die Ultra-Variante.

Neben den zwei Note-Geräten wird Samsung auch neue Versionen seiner Fold- und Flip-Handys präsentieren.

Artikel von Leander Bruckbög Redakteur Technik l.bruckboeg@nachrichten.at