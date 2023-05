Noch mehr ChatGPT für Windows

Neue Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) dominieren seit Wochen die Schlagzeilen in der Tech-Branche. Da kommt es wenig überraschend, dass das Thema auch bei Microsofts Entwicklerkonferenz Build im Mittelpunkt stand. Als Zugpferd wurde einmal mehr der Chatbot ChatGPT auserkoren.

Bei seiner Rede rief Microsoft-CEO Satya Nadella eine Aussage von Apple-Ikone Steve Jobs in Erinnerung, wonach Computer "Fahrräder für unseren Verstand" seien. "Letzten November haben wir ein Upgrade bekommen. Mit ChatGPT sind wir vom Fahrrad auf die Dampfmaschine umgestiegen", sagte Nadella. Ein Überblick über die wichtigsten Neuigkeiten von der Entwicklerkonferenz.

Windows Copilot: Bereits im Februar hat Microsoft damit begonnen, eigene Dienste mit künstlicher Intelligenz aufzupeppen. Zunächst wurde der Chatbot ChatGPT in die Bing-Suchmaschine und in den Browser Edge integriert. Im März kündigte der Konzern an, die Produktivitätstools Word, Outlook, PowerPoint und Teams mit dem Microsoft 365 Copilot auszustatten. Im Betriebssystem fehlte der Assistent bisher noch. Das wird sich nun aber ändern, Microsoft integriert den Copilot nun auch in Windows 11. Der persönliche Assistent wird direkt über die Taskleiste abrufbar sein. Bei Klick auf den Button öffnet sich eine Seitenleiste. Hier können Nutzer Fragen stellen oder Texte einfügen und die KI um eine Zusammenfassung bitten. Bevor der Windows Copilot für alle Nutzer ausgerollt wird, soll er ab Juni zunächst in einer Testversion verfügbar sein.

Abgesehen von KI wird Windows 11 mit weiteren neuen Features ausgestattet. Ein neues Symbol in der Taskleiste zeigt an, ob gerade eine VPN-Verbindung besteht oder nicht. Ein neuer Hinweis im Startmenü erscheint, wenn es ein Problem mit dem Nutzerkonto gibt. Und auch die Echtzeitübersetzung für Videos und Videokonferenzen wird um zehn Sprachen erweitert, darunter auch Deutsch.

Der Microsoft Copilot 365 wird auf den Browser Edge erweitert. Das Tool wird in einer Seitenleiste des Browsers abrufbar sein. Von dort aus können Nutzer Inhalte der besuchten Webseite direkt in anderen Anwendungen wie Outlook, Word oder Excel weiterverarbeiten. Außerdem erhält der 365 Copilot eine Plug-in-Unterstützung. Unter den neuen Plug-ins sind etwa Erweiterungen für Microsoft Teams, Tools mit ChatGPT-Unterstützung sowie Plug-ins von Drittanbietern.

Bing nutzt ChatGPT, ChatGPT nutzt Bing: Seit einigen Wochen nutzt Microsofts Websuche Bing das Sprachmodell GPT-4 vom ChatGPT-Erfinder OpenAI. Nachdem der Windows-Konzern Milliarden in OpenAI investiert hat, ist es nur logisch, dass Windows nun auch den umgekehrten Weg geht. Deshalb wird Bing nun die Standardsuchmaschine im ChatGPT-Chatbot. Abonnenten des Plus-Abos von OpenAI können die Suchmaschine ab sofort nutzen.

Update für Microsoft Store: Auch der Microsoft Store erhält eine Brise KI. In einem neuen "AI Hub" werden Apps mit künstlicher Intelligenz in den Vordergrund gerückt. Außerdem werden bei den App-Bewertungen KI-generierte Zusammenfassungen von Nutzerrezensionen angezeigt.

Video: Satya Nadellas Rede bei der Microsoft Build

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Nigl Online- und Technik-Redakteur Thomas Nigl