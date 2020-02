Neues Jahr, neues Glück: Findet Samsung den Weg aus der Krise?

Es läuft nicht rund bei Samsung. Der südkoreanische Elektronikgigant hat ein Jahr voller Enttäuschungen und Skandale hinter sich. Da wäre etwa das Galaxy Fold. Es sollte das erste Handy der Welt mit faltbarem Display sein, als es vor einem Jahr unter viel Medienaufmerksamkeit vorgestellt wurde. Doch als die ersten Testgeräte ausgeliefert waren, stellte sich bald heraus, dass das Display noch nicht marktreif war. Einige Exemplare hielten keine Woche durch, bevor der Bildschirm den Geist aufgab. Samsung musste den Klappmechanismus des 2000-Euro-Handys komplett überarbeiten, erst im September kam das Gerät schließlich in Südkorea auf den Markt.

Die übrigen Smartphones aus dem Hause Samsung konnten den entstandenen Schaden nicht auffangen. Im vierten Quartal musste Samsung die Marktführerposition bei verkauften Handys an Apple abgeben, bei den zukunftsträchtigen 5G-Handys musste man Huawei den Vortritt lassen. Darüber hinaus kriseln sowohl die Halbleiter- als auch die Displaysparte von Samsung Electronics. Das schlug sich kräftig auf den Profit des Unternehmens nieder, der im vierten Quartal von 37 Milliarden auf 16,7 Milliarden Euro sank.

Zusätzlich zu den schlechten Zahlen wurde Samsung vergangenes Jahr auch von Skandalen gebeutelt. Da wäre etwa die anhaltende Korruptionsaffäre rund um Vizepräsident und De-facto-Chef Lee Jae-yong. Der von der Presse "Prinz von Samsung" genannte Enkel des Samsung-Gründers war 2017 zu fünf Jahren Haft verurteilt worden, weil er die damalige und mittlerweile ebenfalls verurteilte Präsidentin des Landes, Park Geun-hye, bestochen hatte. Da nun neue Details zur Affäre bekannt geworden sind, muss Lee wieder vor Gericht, nachdem er eigentlich bereits aus dem Gefängnis entlassen wurde. Dort sitzt dafür nun Samsungs Aufsichtsratsvorsitzender Lee Sang-hoon, nachdem er Ende Dezember zu 18 Monaten verurteilt worden war. Lee und 25 seiner Untergebenen waren aggressiv gegen Gewerkschafter im Unternehmen vorgegangen.

Großes Kameramodul des S20 Ultra Bild: AFP

Neue Handys sollen es richten

Angesichts dieser langen Liste an Verfehlungen hat Samsung gute Presse dringend nötig. Da kam das "Samsung Galaxy Unpacked" am Dienstag gerade recht. Auf dem für die gesamte Branche richtungsweisenden Event zeigt der Konzern jeden Februar seine neuesten Handys. Vorgestellt wurden dieses Mal das S20 in drei Varianten und das Klapphandy Z Flip. Am meisten Aufmerksamkeit erhielt das Z Flip, bereits in der Oscar-Nacht hatte Samsung das Handy werbewirksam angekündigt. Anders als das Galaxy Fold wird das Flip horizontal gefaltet und erinnert damit an die Klapphandys aus der Prä-Smartphone-Ära. Mit dem Motorola Razr 2019 ist bereits ein ähnliches Konkurrenzprodukt auf dem Markt, das Z Flip hat allerdings deutlich stärkere Hardware und ein glasbeschichtetes Display, während der Razr-Bildschirm von einem im Test recht kratzeranfälligen Kunststoff geschützt wird. Aus dem Galaxy-Fold-Debakel hat Samsung viel gelernt, der Klappmechanismus wirkt hochwertig und wurde aufwendig gegen das Eindringen von Schmutzpartikeln geschützt. Dennoch bleibt am Knickpunkt des Displays eine leichte Delle, die sowohl sicht- als auch fühlbar ist.

S20, S20+ und S20 Ultra (v. l. n. r.) im Größenvergleich Bild: Samsung

Das Galaxy S20 ist der Nachfolger des Vorjahres-Flaggschiffs S10. Um möglichst viele Kunden abzuholen, gibt es jetzt zusätzlich zum normalen S20 und dem größeren S20+ auch noch eine Ultra-Version. Bereits das S20 bietet sehr hochwertige Hardware, darunter einen 120-Hertz-Bildschirm, High-End-Prozessor und 12 GB RAM. Das S20 Ultra legt fast überall ein Schäuferl drauf und begeistert mit seinem wuchtigen Kameramodul auf der Rückseite, das mit einem 100-fachen Hybridzoom aufwarten kann.

Gut, aber teuer

So viel hochwertige Technik kostet allerdings. So ist die nicht 5G-fähige Version des S20 mit einem Listenpreis von 899 Euro das günstigste der vorgestellten Modelle. Die 5G-Variante kostet 999 Euro, ebenso wie die Basisversion des S20+. Das Galaxy S20 Ultra schlägt mit 1349 Euro zu Buche, das Z Flip kostet gar 1480 Euro. Die Preise sind der Hardware angemessen, es bleibt aber abzuwarten, wie viele Kunden bereit sind, knapp 1000 Euro oder mehr für ihr neues Handy zu bezahlen. Das Galaxy Flip ist bereits erhältlich, die S20-Modelle können vorbestellt werden und kommen am 6. März in den Handel.

Technische Daten

Galaxy Z Flip

Display: 6,7 Zoll OLED faltbar, 1080 x 2636 Pixel

Chip: Snapdragon 855+

Speicher: 256 GB, 8 GB RAM

Akku: 3300 mAh

Galaxy S20/S20+

Display: 6,2/6,7 Zoll OLED, 1440 x 3200 Pixel

Chip: Exynos 990

Speicher: 128/256/512 GB intern, 12 GB RAM

Akku: 4000/4500 mAh

Galaxy S20 Ultra

Display: 6,7 Zoll OLED faltbar, 1080 x 2636 Pixel

Chip: Exynos 990

Speicher: 128/256/512 GB intern, 12/16 GB RAM

Akku: 5000 mAh

Alle: Android 10.0, One UI 2

