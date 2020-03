In Zeiten abgesagter Veranstaltungen und minimierter sozialer Kontakte muss man sich beim Freizeitprogramm umorientieren. Eine Möglichkeit wäre, einen oder mehrere der beliebten Streaming-Dienste zu abonnieren, um sich sein eigenes Fernsehprogramm zusammenzustellen. Wir haben Amazon und Netflix unter die Lupe genommen und verglichen. Dazu haben wir uns die amerikanische Version von Disney Plus angesehen, denn der Streaming-Dienst des Unterhaltungsgiganten wird am 24. März in Österreich seinen Betrieb aufnehmen.

Bedienung und Oberfläche

Netflix ist Pionier in Sachen Streaming. Das Unternehmen erkannte das Potenzial von Filmen und Serien per Internet, als noch Videotheken und Kabelfernsehen das Um und Auf der Fernsehunterhaltung darstellten. Das angesammelte Know-how merkt man gleich, wenn man die App startet. Egal ob Fernseher oder Handy, die Oberfläche ist aufgeräumt und an den jeweiligen Bildschirm angepasst. Netflix spielt auch gern Programmdirektor und versucht, dem Nutzer anhand seiner Sehgewohnheiten stets die richtigen Filme und Serien anzubieten. Die wechselnden Kategorien und deren stets unterschiedliche Anordnung animieren zwar zum Entdecken neuer Inhalte, nerven aber, wenn man einfach nur die Serie weiterschauen möchte, die man am Vortag begonnen hat. Neu ist die Top-10-Funktion, die in Listenform zeigt, welche Filme und Serien aktuell von den meisten Nutzern im Land gesehen werden.

Die Suche ist auch ohne Touchscreen gut zu bedienen und liefert oft nach wenigen eingegebenen Buchstaben das gewünschte Ergebnis. Auch Tippfehler sind kein Problem. Es werden sogar Filme und Serien gefunden, die nicht im Programm enthalten sind. Netflix schlägt dann ähnliche Inhalte vor, die es im Angebot hat – vorbildlich.

Amazon hinkt beim Nutzererlebnis etwas hinterher. Die grundsätzliche Gestaltung ist zwar optisch gelungen, aber überladen. Besonders störend sind die konstanten Werbeflächen für kostenpflichtige Zusatzdienste, die oft den halben Bildschirm dominieren.

In der mobilen App ist das deutlich besser gelöst, denn seit Dezember bietet Amazon dort die Option "Für mich kostenlos" (Schieberegler oben rechts) an. So sieht man nur Inhalte von Prime sowie Filme und Serien, die man auf Amazon gekauft hat. Die mobile App hat aber andere Probleme. So übernimmt sie die vom Fernseher vertraute Oberfläche eins zu eins, was recht kleine Vorschaubilder zur Folge hat. Netflix hat vor einiger Zeit auf hochformatige Vorschaubilder umgestellt, das erleichtert das Schmökern in den einzelnen Kategorien. Leider reagiert die Prime-Video-App auch recht träge auf Wischbewegungen – zumindest auf unseren Geräten.

Zum Glück gibt Amazon bei Serien nicht mehr alle Staffeln separat aus, es gibt aber immer noch Probleme mit unterschiedlichen Versionen von gleichen Inhalten. Wer etwa ausländische Produktionen gerne in Originalsprache konsumiert, muss oft extra suchen, um die richtige Variante zu finden. Auch gibt es einige beliebte Filme und Serien nicht in der Originalversion. Die Suche funktioniert dafür klaglos, wenn auch nicht ganz so vorbildlich wie bei Netflix.

Disney Plus hat wohl das grafisch ansprechendste Aussehen. Es dominieren großflächige Bilder vor schlichtem Hintergrund. Elegant und simpel, könnte man sagen. Man könnte aber auch vermuten, dass Disney dies bewusst tut, um zu kaschieren, dass es deutlich weniger Inhalte anzubieten hat als die beiden Konkurrenten. Disney gliedert seine Inhalte stark nach Marken. Marvel, Star Wars, Simpsons, sie alle haben eigene Unterrubriken. Das ist vielleicht nicht das ideale Bedienungserlebnis für jeden Nutzer, bei der Stärke dieser Zugpferde ist es aber verständlich, dass man sie derart ins Schaufenster stellt. Wie Netflix und Amazon gibt es aber auch bei Disney eine eigene Reihe mit personalisierten Empfehlungen. Hier hat es Disney derzeit deutlich leichter als die Konkurrenz, da es weniger Inhalte zum Empfehlen gibt. Netflix und Amazon tun sich etwas schwerer, es wird nicht immer der Geschmack des Nutzers getroffen.

Preise

Netflix kostet monatlich 7,99 bis 15,99 Euro, je nach maximaler Bildqualität und gleichzeitig nutzbaren Geräten (bis zu vier). Amazon Prime schlägt mit jährlich 69 Euro zu Buche, was einem Monatsbeitrag von 5,75 Euro entspricht. Alternativ gibt es das Angebot monatlich kündbar für 7,99 Euro. Für Kunden, die auch im Amazon-Online-Shop einkaufen, sind weitere Vorteile, wie Gratisversand und schnellere Lieferung, enthalten. Amazon erlaubt es, auf zwei Geräten gleichzeitig zu streamen. Disney verlangt eine Jahresgebühr von 69,99 Euro. Wer bis 23. März vorbestellt, bekommt im ersten Jahr 10 Euro Nachlass. Bis zu vier Geräte können gleichzeitig genutzt werden.

Angebot und Originals

Beim Angebot war Netflix als Vorreiter lange König, mittlerweile ist die Krone aber umstritten. So hat man Serienhits wie "Friends" an Amazon abgeben müssen, und das Angebot an Marvel-Filmen wurde deutlich ausgedünnt. Der Markt hat sich weiterentwickelt, mittlerweile gibt es einige konkurrierende Streaming-Dienste. Netflix hat das vorhergesehen und investiert einen großen Teil seines Budgets in Eigenproduktionen. Besonders bei den Serien hat das Unternehmen viele preisgekrönte und sehenswerte Produktionen zu bieten – bei den Emmys ist Netflix langjähriger Stammgast.

Amazon hat nicht ganz so viele Eigenproduktionen, punkto Emmy-Lorbeeren aber fast zu Netflix aufgeschlossen. Es fehlen jedoch die ganz großen Titel, über die jeder spricht. Der Online-Gigant investiert viel Geld, um das zu ändern. So soll die neue Herr-der-Ringe-Serie, die nächstes Jahr debütieren wird, insgesamt eine Milliarde Dollar (890 Millionen Euro) kosten. Insgesamt hat Amazon eine üppige Bibliothek. Das Unternehmen hat auch viele unbekannte Low-Budget-Titel aussortiert, die früher die einzelnen Kategorien überfüllten.

Bei Disney gibt es anfangs deutlich weniger Auswahl als bei der Konkurrenz. Das kann sich der Konzern mit der Maus aber leisten, da er viele der größten Unterhaltungsmarken überhaupt unter seinem Dach hat. Star Wars, Marvel und die klassischen Disney- und Pixar-Filme machen Disney Plus zum virtuellen Mekka der familienfreundlichen Unterhaltung.

Fazit

Netflix und Amazon liefern sich derzeit als Platzhirsche ein Kopf- an-Kopf-Rennen. Für uns hat Netflix noch die Nase vorne, es wird aber eng für den Streaming-Pionier. Betrachtet man das Gesamtangebot, erhält man bei Amazon mehr für sein Geld. Mit Disney Plus steht ein Gigant in den Startlöchern, der die Konkurrenz dank seiner Markenmacht schwer in Bedrängnis bringen könnte. Vor allem für Familien ist der Disney-Katalog verlockend. Generell erlauben es die moderaten Monatsbeiträge aber vielen Kunden, mehrere Streaming-Angebote zu nutzen. Da alle drei Anbieter einen kostenlosen Probemonat anbieten, können sich Nutzer selbst ein Bild machen und sich dann für den oder die Dienste entscheiden, die sie tatsächlich verwenden möchten.

Artikel von Leander Bruckbög Redakteur Technik l.bruckboeg@nachrichten.at