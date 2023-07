Musks X-Logo könnte gegen Bauvorschriften verstoßen

Das Logo verletze möglicherweise die Genehmigungsvorschriften, teilte die Bauaufsichtsbehörde BID am Sonntag mit. Den Gutachtern sei im Zuge ihrer Überprüfung aber bisher der Zugang zum Dach verwehrt worden. Ein Vertreter habe gegenüber der Behörde erklärt, dass Leuchtzeichen sei nur vorübergehend angebracht worden. Am Freitag hatte das Unternehmen das X auf dem Dach seines Hauptsitzes in der Market Street aufgestellt. Anrainer kritisierten in den sozialen Medien die "aufdringlichen Lichter" des pulsierenden und flackernden Logos. X-Nutzer @itsmefrenchy123 sagte, man müsse sich das mal "direkt gegenüber seinem Schlafzimmer" vorstellen. "Ich bin einfach verblüfft über den eklatanten Mangel an Rücksichtnahme gegenüber irgendjemanden", schrieb X-Nutzer @DollyMarlowe.

Der Verbleib der Social-Media-Plattform in San Francisco könnte jedoch ein gutes Zeichen für die Stadt sein, die sich nur langsam von den Einbrüchen im Tourismus während der Pandemie erholt. "Schönes San Francisco, auch wenn andere dich im Stich lassen, wir werden immer dein Freund sein", schrieb Musk.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Elon Musk Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.